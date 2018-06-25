ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАЙЛОВ COOKIE

Что такое файлы cookie?

Файл cookie - это небольшой файл с буквами и цифрами, загружаемый на ваш компьютер при входе на определенный веб-сайт. Подобно виртуальным дверным ключам, файлы cookie разблокируют память компьютера и позволяют веб-сайту распознавать пользователей, когда они возвращаются на него, «открывая двери» для доступа к разным материалам или услугам. Как и ключ, собственно файл cookie не содержит информации, но когда браузер считывает его, такой файл помогает веб-сайту повысить качество предоставляемых услуг.

Файлы cookie автоматически помещаются в файл cookie - память вашего браузера - и каждый из них обычно содержит:

название сервера , с которого отправлен файл cookie;

время жизни файла cookie;

значение - обычно это созданное в случайном порядке уникальное число.

Сервер веб-сайта, который отправил файл cookie, использует этот номер, чтобы узнать вас, когда вы возвращаетесь на веб-сайт или переходите с одной страницы на другую. Только сервер, отправивший файл cookie, может считывать и, следовательно, использовать соответствующий файл cookie.

Источник: http://www.allaboutcookies.org/

Мы используем файлы cookie, чтобы вы могли эффективно работать с нашим веб-сайтом, а также для реализации определенных функций, в том числе анализа трафика веб-сайта. Файлы cookie также могут распознавать вас при следующем входе в систему и предлагать вам контент, соответствующий вашим предпочтениям и интересам.

Некоторые файлы cookie могут собирать личную информацию, включая информацию, которую вы раскрываете (например, ваше имя пользователя), или в случае, если файлы cookie отслеживают вас для предоставления актуальных рекламных материалов. Дополнительную информацию о том, как мы используем ваши персональные данные, см. в нашей Политике конфиденциальности.

Кто и с какой целью может размещать файлы cookie на вашем устройстве?

Eurosport

Eurosport может размещать файлы cookie на вашем устройстве в различных целях: для удобства навигации и легкости использования наших сервисов, для предоставления вам функций наших сервисов и управления ими, а также для предложения более подходящего, персонализированного Контента.

Например, с помощью размещаемых нами файлов cookie мы можем:

- настраивать формат отображения Контента и наших сервисов в зависимости от вашего устройства,

- отслеживать ваше перемещение по веб-сайту, чтобы определить ваши предпочтения в отношении Контента,

- предлагать вам персонализированный Контент с учетом ваших предпочтений, которые мы определили с помощью данных о посещаемых вами страницах,

- показывать товары, которые вы положили в корзину, и

- распознавать ваше устройство, чтобы вам не приходилось повторно вводить одну ту же информацию каждый раз, когда вы используете наши сервисы.

Третьи стороны: поставщики услуг, партнеры, рекламодатели, компании по размещению рекламы

Третьи стороны могут размещать файлы cookie на вашем устройстве.

Мы не контролируем размещение и использование файлов cookie сторонними компаниями и не несем ответственности за использование файлов cookie третьими сторонами. У таких компаний существует собственная политика конфиденциальности и правила сбора данных. Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности каждой компании, чтобы узнать, как вы можете контролировать использование ими информации.

Известные нам файлы cookie третьих сторон размещаются в целях оценки аудитории и публикации сведений в социальных сетях, а также для персонализации контента или рекламы.

Оценка: аудитория, трафик, методы

Третьи стороны используют файлы cookie, предназначенные для оценки аудитории, для получения информации о ваших алгоритмах посещения страниц, чтобы (помимо прочего):

- определить, как вы зашли на веб-сайт, и восстановить ваш маршрут;

- подсчитать количество пользователей наших сервисов, страницы веб-сайта наших сервисов и/или Контента, в особенности для того, чтобы улучшить предлагаемые нами материалы;

- обобщить статистические данные о трафике и/или конверсии;

- следить за выставлением счетов нашими партнерами (рекламодателями, службами маркетинга и маркетинговыми фирмами, которые работают с поисковыми системами) в связи с использованием наших сервисов; и

- заходить в вашу учетную запись.

Эти инструменты используют технологии отслеживания пользователей веб-сайтов и привязывания «реферера» или кампании к уникальному идентификатору.

Кнопки обмена данными в социальных сетях

Мы предлагаем вам возможность делиться Контентом Eurosport с другими людьми или публиковать сведения или оценку просмотренных вами материалов с помощью кнопок обмена данными в социальных сетях, например, «Рекомендовать» (Facebook, Google+), Tweet (Twitter) или «Отправить по электронной почте».

Даже если вы не используете кнопки обмена данными в социальных сетях при использовании наших сервисов, социальные сети, которые предоставляют эти функции, могут идентифицировать вас с их помощью. Действительно, если ваша учетная запись в социальной сети активируется на вашем устройстве (открытый сеанс) при использовании наших сервисов, это позволяет соответствующей сети вести мониторинг использования вами наших сервисов.

Рекламные площадки

Файлы cookie могут размещаться на вашем устройстве с помощью рекламных площадок наших сервисов.

Такие файлы cookie могут быть установлены на уровне рекламных материалов, отображаемых на наших рекламных площадках, собственно рекламодателями , их поставщиками услуг по демонстрации рекламы ( сторонними серверами контекстной рекламы ), например, консалтинговыми компаниями по связям с общественностью, фирмами, специализирующимися на оценке аудитории, и поставщиками услуг адресной рекламы. В этом случае файлы cookie привязываются к рекламным материалам.

Основные цели, в которых рекламодатели и сторонние серверы контекстной рекламы используют файлы cookie:

- подсчет количества показов рекламных материалах на наших рекламных площадках, идентификация отображаемых рекламных объявлений и расчет сумм для выплаты различным заинтересованным сторонам (агентства по связям с общественностью, компании по размещению рекламы, агенты по размещению рекламы и т.п.);

- обобщение статистических данных;

- сбор данных о посещенных веб-сайтах на устройствах, с которых осуществляется доступ к нашим сервисам, и, например, ограничение количества показов рекламных объявлений и/или определение точного порядка показа рекламных объявлений;

- распознавание вашего устройства, если и когда вы впоследствии просматриваете какой-либо сторонний веб-сайт или сервис, на котором сторонние серверы контекстной рекламы таких рекламодателей также размещают файлы cookie, и, если применимо, настройка таких сторонних веб-сайтов и сервисов или рекламных объявлений, которые на них отображаются, в зависимости от известных им данных о просмотренных страницах с вашего устройства; и

- определение того, привела ли конкретная рекламная кампания к желаемым результатам, путем отслеживания количества пользователей, просмотревших рекламные материалы или посетивших веб-сайт рекламодателя после просмотра рекламы в наших сервисах.

Файлы cookie также могут быть размещены на наших рекламных площадках компанией, ответственной за управление нашими рекламными площадками, - компанией по размещению рекламы . Такие файлы позволяют компании по размещению рекламы:

- осуществлять подсчеты, необходимые для расчета сумм к выплате различным заинтересованным сторонам и обобщения статистических данных;

- персонализировать рекламные площадки под ее управлением в зависимости от настроек отображения, установленных на вашем устройстве;

- персонализировать рекламные материалы, отображаемые на вашем устройстве с помощью наших рекламных площадок, в зависимости от ваших алгоритмов посещения страниц и географического местоположения;

- персонализировать рекламные материалы, отображаемые на вашем устройстве с помощью наших рекламных площадок, в зависимости от ваших алгоритмов посещения страниц сторонних веб-сайтов.

Каков срок жизни файлов cookie?

На нашем веб-сайте используются несколько типов файлов cookie, в том числе:

Сеансовые файлы cookie: сеансовые файлы cookie создаются во вложенной папке вашего браузера на время посещения веб-сайта и автоматически удаляются при уходе с него.

Постоянные файлы cookie: в отличие от сеансовых файлов cookie постоянные файлы cookie повторно активируются при возврате на соответствующий веб-сайт и сохраняются во вложенной папке вашего браузера до истечения срока их действия (обычно через 12 месяцев).

Защищенные файлы cookie: защищенные файлы cookie - это тип файла cookie, который передается по зашифрованному HTTP-соединению. При установке файла cookie атрибут «Защищен» указывает браузеру на то, что файл cookie должен быть возвращен в приложение только по зашифрованному соединению.

Сторонние файлы cookie: сторонний файл cookie помещается на ваш жесткий диск веб-сайтом из домена, отличного от того, который вы посещаете (например, если веб-сайт содержит материалы, такие как реклама, из стороннего домена). Сторонние файлы cookie устанавливаются таким образом, чтобы веб-сайт мог вспомнить что-то о вас впоследствии. Сторонние файлы cookie устанавливаются третьими сторонами, и мы не контролируем процесс их установки.

Файлы cookie SameSite: файлы cookie SameSite позволяют серверам добавлять утверждение о том, что файл cookie не нужно отправлять вместе с межсайтовыми запросами, тем самым обеспечивая определенную защиту от атак с подделкой межсайтовых запросов. Файлы cookie SameSite поддерживаются не всеми браузерами.

Вы можете управлять порядком установки файлов cookie на вашем устройстве в настройках вашего браузера (см. ниже).

Как вы можете разрешить или запретить использование файлов cookie на вашем устройстве?

Вы можете разрешать, отказываться или отключать файлы cookie с помощью настроек браузера. Если вы отключите файл cookie, уже установленный в вашем браузере, он больше не будет активен, но останется в вашем браузере до конца срока его жизни. Обратите внимание на то, что в случае блокирования всех файлов cookie вы не сможете использовать некоторые из наших сервисов или это неблагоприятно повлияет на производительность, эффективность или персонализацию материалов сервиса или нашего веб-сайта.

Вы можете определить и изменить ваши настройки использования файлов cookie с помощью браузера

Все браузеры настроены по-разному. Вам необходимо следовать инструкциям разработчика вашего браузера. Соответствующие инструкции в отношении наиболее часто используемых браузеров будут доступны начиная с даты пересмотра настоящей Политики использования файлов cookie, и вы сможете ознакомиться с ними по следующим ссылкам:

Microsoft Edge:

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari:

https://support.apple.com/kb/ph21447?locale=en_US

Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Если вы используете разные устройства, определите персональные настройки соответствующего браузера согласно своим предпочтениям.

Кнопки обмена данными в социальных сетях

Политика конфиденциальности социальных сетей предоставляет вам право выбрать порядок использования файлов cookie, как правило, путем настройки параметров учетной записи пользователя каждой такой сети.

Дополнительная информация о файлах cookie

Чтобы узнать больше о файлах cookie и получить инструменты управления файлами cookie, посетите следующие веб-сайты:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

https://www.ghostery.com/

http://www.iab.net/privacymatters/4.php

http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/