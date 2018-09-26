Подкасты Eurosport. Что это такое и как их слушать

Мы живем в мире, где визуальной информации слишком много – глаза не успевают следить за дисплеями всех гаджетов. Зато уши все еще относительно свободны, и именно по этой причине Eurosport появился на платформах подкастов.

Теперь вы можете не только читать про главные сюжеты спорта на Eurosport, вы можете слушать и участвовать в обсуждениях: предлагайте темы, призывайте авторов к ответу и задавайте нам любые вопросы. Радио Eurosport уже в эфире.

Где слушать

Подкасты Apple

Если на обратной стороне вашего устройства изображено надкусанное яблоко, то просто откройте в нем приложение Подкасты. Вбейте в поисковую строку Eurosport.ru или подпишитесь по этой ссылке на iTunes.

Soundcloud

Сервис, который доступен вообще всем – вы можете слушать подкасты и на iOS, и на Android, и с любимого компьютера. Наша страница – по этой ссылке.

Более удобный способ – скачать приложение Soundcolud для вашего гаджета. Вот для iOS. А вот для Android.

Вконтакте

Подпишитесь на паблик Eurosport, и вы будете получать уведомления о новых подкастах.

Кстати, все выпуски Радио Eurosport собраны в специальном разделе с подкастами. Их можно слушать уже сейчас, а скоро подкастов будет очень много!

Бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова, старт футбольных чемпионатов, еврокубков и Лиги наций, гонка за «Золотым мячом», новый сезон НХЛ и многое другое – подписывайтесь, предлагайте темы и участвуйте в обсуждениях вместе с Радио Eurosport.

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