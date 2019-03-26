Eurosport
Ищем видеоредактора. Надо уметь снимать, монтировать и кое-что еще
Предлагаем сотрудничество: от нас контент и зарплата, от тебя – идеи, съемка и качественный монтаж.
Если ты классно снимаешь и монтируешь видео, разбираешься в спорте, заряжен амбициями и наполнен идеями – давай к нам.
Нужно уметь:
- Снимать, чтобы картинка была как в «Острых козырьках»;
- Работать со звуком, чтобы был как у Нолана в «Темном рыцаре»;
- Монтировать, чтобы Соррентино плакал, но ни одной правки в итоге не прислал;
- Пользоваться пакетом Adobe так, чтобы вам дали прозвище Мистер Премьер (или Его Величество After Ef.).
Что ждет:
- Очень много работы;
- Нет, реально много работы;
- Боль, недосып;
- Командировки в теннисные страны (примерно шесть раз в году);
- Работа в крутой команде;
- Оплата деньгами (не едой).
Предлагаем тебе работать с медиаконтентом, придумывать новые форматы и сокрушать шаблоны вместе с нами.
Опыт работы в этом деле будет преимуществом. Отправляй резюме и примеры работ на адрес job.eurosport.ru@gmail.com
Лучшему из лучших мы предложим сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
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