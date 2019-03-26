Eurosport

Ищем видеоредактора. Надо уметь снимать, монтировать и кое-что еще

Ищем видеоредактора. Надо уметь снимать, монтировать и кое-что еще
Eurosport

26/03/2019 в 14:34Обновлено 4 мин. назад

Предлагаем сотрудничество: от нас контент и зарплата, от тебя – идеи, съемка и качественный монтаж.

Если ты классно снимаешь и монтируешь видео, разбираешься в спорте, заряжен амбициями и наполнен идеями – давай к нам.

Нужно уметь:

  • Снимать, чтобы картинка была как в «Острых козырьках»;
  • Работать со звуком, чтобы был как у Нолана в «Темном рыцаре»;
  • Монтировать, чтобы Соррентино плакал, но ни одной правки в итоге не прислал;
  • Пользоваться пакетом Adobe так, чтобы вам дали прозвище Мистер Премьер (или Его Величество After Ef.).

Что ждет:

  • Очень много работы;
  • Нет, реально много работы;
  • Боль, недосып;
  • Командировки в теннисные страны (примерно шесть раз в году);
  • Работа в крутой команде;
  • Оплата деньгами (не едой).

Предлагаем тебе работать с медиаконтентом, придумывать новые форматы и сокрушать шаблоны вместе с нами.

Опыт работы в этом деле будет преимуществом. Отправляй резюме и примеры работ на адрес job.eurosport.ru@gmail.com

Лучшему из лучших мы предложим сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

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