Ищем видеоредактора. Надо уметь снимать, монтировать и кое-что еще

Если ты классно снимаешь и монтируешь видео, разбираешься в спорте, заряжен амбициями и наполнен идеями – давай к нам.

Нужно уметь:

Снимать, чтобы картинка была как в «Острых козырьках»;

Работать со звуком, чтобы был как у Нолана в «Темном рыцаре»;

Монтировать, чтобы Соррентино плакал, но ни одной правки в итоге не прислал;

Пользоваться пакетом Adobe так, чтобы вам дали прозвище Мистер Премьер (или Его Величество After Ef.).

Что ждет:

Очень много работы;

Нет, реально много работы;

Боль, недосып;

Командировки в теннисные страны (примерно шесть раз в году);

Работа в крутой команде;

Оплата деньгами (не едой).

Предлагаем тебе работать с медиаконтентом, придумывать новые форматы и сокрушать шаблоны вместе с нами.

Опыт работы в этом деле будет преимуществом. Отправляй резюме и примеры работ на адрес job.eurosport.ru@gmail.com

Лучшему из лучших мы предложим сотрудничество на взаимовыгодных условиях.

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