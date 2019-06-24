Из-за технических работ каналы Eurosport 1, Eurosport 2 и Eurosport Gold будут недоступны с 22:00 24 июня до 11:00 25 июня (время московское).

Во время проведения работ каналы будут отображать черный экран. Бонусные каналы, повторы соревнований и лучших моментов доступны в обычном режиме.

Загрузка страниц Eurosport.ru в этот период также может работать медленнее, чем обычно.

Мы приносим извинения и благодарим вас за терпение.