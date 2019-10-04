Ищем видеоредактора. Надо уметь снимать и монтировать

Если ты классно снимаешь и монтируешь видео, разбираешься в спорте, заряжен амбициями и наполнен идеями – давай к нам.

Нам нужен человек в Москве. Ну или человек, переезжающий в Москву.

Нужно уметь:

Снимать, чтобы картинка была как в «Острых козырьках»;

Работать со звуком, чтобы был как у Нолана в «Темном рыцаре»;

Монтировать, чтобы Соррентино плакал, но ни одной правки в итоге не прислал;

Пользоваться пакетом Adobe так, чтобы вам дали прозвище Мистер Премьер (или Его Величество After Ef.).

Что ждет:

Очень много работы;

Командировки в теннисные страны (примерно шесть раз в году). Если у тебя проблемы с законом, ты не выездной или просто не можешь путешествовать, потому что учеба, быт или лапки, сорян;

Стресс. Много стресса. Будь готов;

Тестовое задание (выполнить его надо будет обязательно);

Оплата деньгами (не едой).

Предлагаем тебе работать с медиаконтентом, придумывать новые форматы и сокрушать шаблоны вместе с нами. Сокрушать. Шаблоны.

Опыт работы в этом деле будет преимуществом. Отправляй резюме и примеры работ (они нужны обязательно) на адрес job.eurosport.ru@gmail.com

Лучшему из лучших мы предложим сотрудничество на взаимовыгодных условиях.