Eurosport
Ищем видеоредактора. Надо уметь снимать и монтировать
Предлагаем сотрудничество: от нас контент и зарплата, от тебя – идеи, съемка и качественный монтаж.
Если ты классно снимаешь и монтируешь видео, разбираешься в спорте, заряжен амбициями и наполнен идеями – давай к нам.
Нам нужен человек в Москве. Ну или человек, переезжающий в Москву.
Нужно уметь:
- Снимать, чтобы картинка была как в «Острых козырьках»;
- Работать со звуком, чтобы был как у Нолана в «Темном рыцаре»;
- Монтировать, чтобы Соррентино плакал, но ни одной правки в итоге не прислал;
- Пользоваться пакетом Adobe так, чтобы вам дали прозвище Мистер Премьер (или Его Величество After Ef.).
Что ждет:
- Очень много работы;
- Командировки в теннисные страны (примерно шесть раз в году). Если у тебя проблемы с законом, ты не выездной или просто не можешь путешествовать, потому что учеба, быт или лапки, сорян;
- Стресс. Много стресса. Будь готов;
- Тестовое задание (выполнить его надо будет обязательно);
- Оплата деньгами (не едой).
Предлагаем тебе работать с медиаконтентом, придумывать новые форматы и сокрушать шаблоны вместе с нами. Сокрушать. Шаблоны.
Опыт работы в этом деле будет преимуществом. Отправляй резюме и примеры работ (они нужны обязательно) на адрес job.eurosport.ru@gmail.com
Лучшему из лучших мы предложим сотрудничество на взаимовыгодных условиях.
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