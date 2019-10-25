BingoBoom и Eurosport обеспечат российские школы мячами и спортинвентарем

Что за акция?

Букмекерская компания BingoBoom запускает федеральную благотворительную программу по обеспечению общеобразовательных школ спортивным инвентарем. Партнерами проекта стали Российская федерация баскетбола и Всероссийская федерация волейбола, а генеральным информационным спонсором – телеканал Eurosport.

«Развитие и поддержка массового спорта в России – одна из главных стратегических целей в БК BingoBoom. Наличие в школах современного, качественного спортивного инвентаря – это важнейший элемент, позволяющий прививать любовь к спорту с ранних лет, благодаря чему сегодняшние школьники в перспективе могут стать великими профессиональными спортсменами. Поэтому, можно сказать, что это наша инвестиция в будущее отечественного спорта», – отметил президент БК BingoBoom Константин Макаров.

Что будут дарить школам?

Участники программы получат футбольные, баскетбольные и волейбольные мячи, а также напольные насосы, скакалки, маты, обручи, волейбольные сетки и баскетбольные щиты. Для участия необходимо подать заявку на сайте БК БингоБум, в которой нужно указать регион, город, номер учреждения, количество учащихся и приложить фотографии спортивного зала. Раз в месяц будет определяться одна школа, которой букмекерская компания подарит комплект спортивного оборудования. Остальные заявки будут рассмотрены повторно в следующем месяце.

Как долго продлится программа?

Программа будет действовать с 1 ноября и продлится до августа 2021 года. Объявление первых результатов запланированно на 10 декабря.

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