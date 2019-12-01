31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.

"С 31 января читатели всех версий сайта Eurosport больше не смогут оставлять комментарии. Эта функция будет отключена.

Это сложное и большое решение, но вот почему компания его приняла.

Комментарии на сайтах Eurosport всегда были местом встречи фанатов спорта и обычных пользователей, где они могли разделить друг с другом страсть и эмоции. Ваши посты были важными и часто познавательными, что помогало развивать контент и создавать чувство единения вокруг Eurosport и мирового спорта вообще.

К сожалению, Eurosport больше не видит в комментариях того отражения сообщества, которое в него закладывалось: тон взаимного неуважения превалирует здесь все больше.

Это вредит и подрывает ценности, которые Eurosport отстаивает последние годы. Вы расширяли спортивные знания редакции, предлагали ценные направления для идей и текстов и, конечно, не оставляли ошибки незамеченными. Благодарим вас за это!

В то же время Eurosport исследует новые способы развития сообщества, которые больше соответствуют времени, а также будут привлекательными и открытыми для всех пользователей. Вы сразу узнаете о новом сервисе для комментариев, как только он будет запущен на сайтах.

Приносим извинения за неудобства."