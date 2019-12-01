Eurosport
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.
"С 31 января читатели всех версий сайта Eurosport больше не смогут оставлять комментарии. Эта функция будет отключена.
Это сложное и большое решение, но вот почему компания его приняла.
Комментарии на сайтах Eurosport всегда были местом встречи фанатов спорта и обычных пользователей, где они могли разделить друг с другом страсть и эмоции. Ваши посты были важными и часто познавательными, что помогало развивать контент и создавать чувство единения вокруг Eurosport и мирового спорта вообще.
К сожалению, Eurosport больше не видит в комментариях того отражения сообщества, которое в него закладывалось: тон взаимного неуважения превалирует здесь все больше.
Это вредит и подрывает ценности, которые Eurosport отстаивает последние годы. Вы расширяли спортивные знания редакции, предлагали ценные направления для идей и текстов и, конечно, не оставляли ошибки незамеченными. Благодарим вас за это!
В то же время Eurosport исследует новые способы развития сообщества, которые больше соответствуют времени, а также будут привлекательными и открытыми для всех пользователей. Вы сразу узнаете о новом сервисе для комментариев, как только он будет запущен на сайтах.
Приносим извинения за неудобства."