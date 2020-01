Eurosport отключит комментарии на всех версиях сайта с 31 января

Присядьте, если вы сейчас стоите. Итак, 31 января комментарии на сайтах Eurosport.com полностью перестанут поддерживаться – больше никаких веток, дискуссий, шуток, призывов уволить Павла Городницкого и, конечно, оскорблений.

Если вы пользуетесь приложением Eurosport, то могли заметить, что постить комментарии там уже нельзя. Только три страны с самой активной аудиторий – Россия, Франция и Италия – сохранили эту функцию до конца января, другие версии отрублены от комментов с начала года.

Редакция Eurosport.ru не поддерживает это решение: мы ценим ваши отклики, обращаем внимание на предложения и исправляем указанные вами неточности (возможно, не всегда быстро, но мы правда за это признательны). Сообщество активных русскоговорящих читателей из разных стран мира формировалось вокруг сайта больше 10 лет, поэтому нам очень обидно так резко прерывать с вами общение. Вы строчили сотни постов в день и были наиболее пишущими пользователями среди всех версий Eurosport. Увы, но разработчики этого не учли.

РеспектLaPresse

У действующей системы комментариев действительно много неудобств. Например, последние несколько лет ее модерировал недостаточно одаренный искусственный интеллект, который бесконтрольно раздавал баны честным пользователям, находил оскорбления там, где их не было, но не находил там, где кого-то натурально травили. Извините нас, управлять этой системой вручную было невозможно.

Разработчики Eurosport.com находятся в поисках нового решения по комментариям, и еще неизвестно, когда оно будет принято (и будет ли принято вообще). Но мы остаемся на связи: пока вы можете писать нам в социальных сетях: «Вконтакте», в фейсбуке, в инстаграме, в твиттере, в «Одноклассниках» и даже в телеграме. Мы хотим прислушиваться к вам и понимать, что работаем не в пустоту.

А еще мы не сдаемся и просим у вас о помощи: нужно всего лишь написать в службу поддержки Eurosport с просьбой не закрывать комментарии. Сделать это можно вот здесь и на английском языке (что-то вроде Please don’t switch off comments on Eurosport.ru), дополнительно указав адрес электронной почты и причину обращения «У меня есть идея, как сделать ваш сайт лучше» – чем больше будет развернутых обращений от обычных пользователей, тем больше шанс, что нас услышат.

Еще раз приносим извинения за все неудобства и благодарим, что остаетесь с нами все эти годы. Ваш Eurosport.

Пользуетесь комментариями на Eurosport? Опрос 2661 голосов Ради них и захожу! Читаю и пишу Читаю, никогда не пишу Перестал пользоваться Нет, они не нужны

Подписывайтесь на канал Eurosport в телеграме