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Данный документ представляет собой условия использования веб-сайтов и приложений Eurosport и Eurosport Player (далее — «Сервис»).

Перед посещением, установкой или использованием Сервиса внимательно ознакомьтесь с данными условиями. Этот документ является нашим с Вами соглашением о доступе к Сервису и его использованию. Посещая Сервис, устанавливая его или пользуясь Сервисом, Вы выражаете свое согласие с настоящими Условиями использования. Если Вы не согласны с Условиями использования, пожалуйста, не пользуйтесь Сервисом.

О нас

Сервис управляется и предоставляется Вам компанией DPlay Entertainment Limited, зарегистрированной в Англии под регистрационным номером 09615785, юридический адрес: Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Великобритания («Компания DEL», «Компания», «мы», «нам», «наш»).

Конфиденциальность

Компания использует любые персональные данные, которые Вы предоставляете нам или которые мы собираем у Вас в процессе использования Сервиса или Учетной записи Eurosport (определение см. ниже), в соответствии с Политикой конфиденциальности [AL1] . Также убедитесь, что Вы ознакомились с Политикой использования файлов cookies [AL2] .

Сервис

В контексте данного документа под Сервисом понимается следующее:

· веб-сайты Eurosport Player и Eurosport (далее совместно — «Веб-сайты»);

· приложения Eurosport Player и Eurosport, доступные на мобильных телефонах и других сетевых устройствах (далее совместно — «Приложения); а также

· все материалы, доступные на Веб-сайтах и в Приложениях, в том числе следующие:

o видеоконтент по запросу и видеотрансляции, доступные бесплатно при регистрации учетной записи или платно по подписке;

o все функции, возможности и пользовательские интерфейсы; а также

o любой контент и материалы, к которым Вы можете получить доступ, которые Вы можете просмотреть или разместить, в том числе изображения, фотографии, звуки, музыка, текст, статьи, игры, графика, программное обеспечение, видео, программы, прямые трансляции и линейные каналы (далее — «Контент»).

Контент, размещаемый на Сервисе, постоянно меняется. Это означает, что более популярные спортивные соревнования, мероприятия, а также те или иные статьи, программы и каналы и прочее могут появиться на Сервисе, тогда как другие спортивные соревнования, мероприятия, статьи, программы, каналы и прочее перестанут быть доступны. Дополнительную информацию см. в разделе 9.

Условия использования

1. Доступ к Сервису

1.1 Посещая, устанавливая или пользуясь Сервисом, Вы сможете получать доступ, использовать и просматривать Контент, а также взаимодействовать с ним, в соответствии с Условиями использования.

1.2 Вы сможете получить доступ к некоторой части Контента и просматривать его бесплатно, но для доступа к другому Контенту Вам потребуется:

(a) зарегистрировать учетную запись (далее — «Учетная запись Eurosport»); либо

(b) приобрести разовую или возобновляемую подписку (далее — «Подписка Eurosport»).

1.3 Вы можете зарегистрировать Учетную запись Eurosport, если Вам исполнилось 16 лет. Для приобретения Подписки Eurosport Вы должны достичь возраста 18 лет (или возраста полной дееспособности, установленного в Вашей стране проживания, если таковой больше 18 лет).

1.4 Могут накладываться следующие ограничения, описанные на странице выбора Подписки Eurosport и в Справочном центре:

(a) Доступные в Сервисе Подписки Eurosport, Контент, функции и возможности могут отличаться в зависимости от Вашего устройства и места проживания, а также от используемых Веб-сайтов и Приложений. Дополнительную информацию о поддерживаемых устройствах см. в разделе 13 данных Условий использования; и

(b) Ограничения по Контенту, функциям и возможностям также могут зависеть от выбранного типа Подписки Eurosport и ограничений, наложенных коммерческими партнерами Компании.

2. Ваша Учетная запись Eurosport

2.1 При создании Учетной записи Eurosport Вы обязаны предоставить нам достоверную, точную и полную информацию. Для создания Учетной записи Eurosport можно использовать данные из существующей учетной записи на сторонней платформе или у другого партнера, например, авторизоваться посредством социальной сети.

2.2 Вы несете ответственность за обеспечение конфиденциальности имени пользователя и пароля к Вашей Учетной записи Eurosport, а также за все действия, выполненные под ними (в том числе доступ к Сервису и его использование через Учетную запись Eurosport). Не рекомендуется сообщать платежные реквизиты, имя пользователя и пароль третьим лицам. Вы обязуетесь незамедлительно уведомить Компанию, если Вам становится известно о случае нарушения безопасности или несанкционированного использования Вашего пароля или имени пользователя, либо если у Вас есть такие подозрения.

3. Ваша Подписка Eurosport

3.1 Доступные на данный момент в зависимости от Вашей территории Подписки Eurosport перечислены в Сервисе в разделе Платный доступ [AL3] . При приобретении Подписки Eurosport у нас перед завершением покупки Вам предоставляется информация о стоимости, валюте расчетов и автоматическом продлении.

3.2 В Информации о Подписках Eurosport [AL4] приведена следующая информация:

(a) дополнительные сведения об особенностях каждого вида Подписки Eurosport, включая автоматическое продление, минимальный период подписки, способы отключения автоматического продления и отмены подписки; а также

(b) порядок изменения типа Подписки Eurosport с одного на другой, включая информацию о влиянии на сумму оплаты.

3.3 Завершив покупку, Вы получите подтверждающее электронное письмо с информацией о Вашей новой Подписке Eurosport. Также информация о Вашей Подписке Eurosport, включая стоимость, доступна в разделе Аккаунт [AL5] . Если Ваша Подписка Eurosport автоматически продлевается, то там же будет указана информация о регулярной плате за подписку, дате выставления счета для продления и о том, как отключить автоматическое продление Вашей Подписки Eurosport. Если Вы оформили подписку через третье лицо, дополнительную информацию см. в разделе 12.

4. Автоматическое продление

4.1 В большинстве случаев Подписка Eurosport продлевается автоматически, если не отключить эту функцию до следующей даты продления (или окончания периода бесплатного доступа).

4.2 При покупке Подписки Eurosport в Компании DEL, на момент регистрации Вы получите информацию о том, включено ли автоматическое продление для Вашего типа Подписки Eurosport, а также информацию о дате автоматического продления.

4.3 Если автоматическое продление Вашей Подписки Eurosport включено, и Вы не отключите эту функцию до окончания текущего периода подписки (или периода бесплатного доступа), то Ваша Подписка Eurosport будет продлена автоматически. При автоматическом продлении Подписки Eurosport списывается полная стоимость подписки за следующий период в сумме, оплаченной при приобретении подписки. Исключение составляют случаи, когда в текущий или следующий период Вашей подписки действует специальная цена, или Компания уведомила Вас об изменении стоимости в соответствии с разделом 8. Дополнительную информацию об автоматическом продлении, в том числе о том, как его отключить см. Информацию о Подписках Eurosport [AL6] и раздел Аккаунт [AL7] .

4.4 Если Ваша Подписка Eurosport не продлевается ежемесячно, перед окончанием текущего периода подписки Компания уведомит Вас о продлении.

5. Период бесплатного доступа

5.1 Ваша Подписка Eurosport может начинаться с периода бесплатного доступа. Период бесплатного доступа предоставляется только новым подписчикам (один раз для одного подписчика), если не применимы другие условия. Длительность периода бесплатного доступа указывается при регистрации.

5.2 Если Вы не отмените свою Подписку Eurosport до завершения периода бесплатного доступа, то по окончании периода бесплатного доступа автоматически взимается плата. Обратите внимание, что уведомление о предстоящем окончании или факте окончания периода бесплатного доступа и начале действия платной подписки может отсутствовать.

5.3 Если подписка оформлена через третье лицо, например, в магазине приложений или у партнеров Компании, см. также ниже раздел 12 («Сторонние платформы и сервисы»).

6. Рекламные акции

6.1 Компания DEL, другие компании, входящие в ту же группу компаний, что и Компания DEL, и (или) наши сторонние партнеры вправе предоставлять промокоды, скидки или проводить другие рекламные акции, которые могут предоставлять Вам доступ к Сервису бесплатно или со скидкой (далее — «Рекламные акции»).

6.2 Рекламные акции могут принимать различные формы и могут предоставляться отдельно или в совокупности с другими продуктами или услугами, продаваемыми Компанией DEL (или другими компаниями, входящими в ту же группу компаний, что и Компания DEL) или с продуктами или услугами партнеров Компании.

6.3 Вы можете использовать и активировать Рекламные акции только в соответствии со специальными положениями и условиями, которые к ним применяются. Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующими положениями и условиями проведения Рекламной акции для получения подробной информации и обратите внимание, в частности, на следующее:

(a) кто вправе участвовать в акции; а также

(b) применяются ли ограничения на комбинирование Рекламной акции с периодом бесплатного доступа.

6.4 Если Рекламную акцию проводит сторонний партнер или другая компания, входящая в ту же группу компаний, что и Компания DEL, то они также вправе устанавливать дополнительные условия для применения. Компания DEL не несет ответственности за продукцию и услуги, предоставляемые такими сторонними партнерами.

7. Оплата

7.1 Если Вам необходимо оплатить свою Подписку Eurosport, то оплата осуществляется методом, выбранным Вами при первом приобретении подписки.

7.2 Если Ваша Подписка Eurosport автоматически продлевается, списание средств за подписку осуществляется автоматически в первый день каждого нового периода подписки для Вашей Подписки Eurosport. Сумма оплаты не меняется, за исключением случаев, когда Компания уведомила Вас об изменении стоимости в соответствии с разделом 8, или если применим раздел 7.4. Обычно первый платеж принимается в день оформления подписки или, если действует период бесплатного доступа, на следующий день после окончания этого периода.

7.3 При участии в Рекламной акции, которая предоставляет бесплатный доступ к Подписке Eurosport в течение определенного периода, а затем конвертируется в платную подписку, первый платеж будет осуществлен сразу после окончания этого периода.

7.4 При участии в Рекламной акции, по которой предоставляется скидка, Ваш счет и сумма платежа будет соответствующим образом уменьшены на период действия такой акции. После окончания периода действия акции будет действовать стандартная стоимость подписки.

7.5 Чтобы просмотреть информацию о платежах, отключить автоматическое продление или скорректировать или изменить способ оплаты, перейдите в раздел Аккаунт [AL8] (за исключением случаев, когда оплата производится через третье лицо или с использованием сторонних сервисов, например, через Apple, Google или одного из партнеров Компании; в этом случае см. раздел 12 «Сторонние платформы и сервисы» ниже).

7.6 В случае сбоя платежа из-за истечения срока действия способа оплаты, недостатка средств или по иным причинам, и когда Вы не меняете способ оплаты или не отменяете Подписку Eurosport, Компания вправе приостановить доступ к Подписке Eurosport и (или) Учетной записи, предоставив соответствующее уведомление, до тех пор, пока Компании (либо соответствующей третьей стороне) не будет предоставлен действующий способ оплаты. Компания уведомит Вас о сбое платежа и даст возможность скорректировать способ оплаты. При внесении правок в способ оплаты в разделе Аккаунт [AL9] Вы даете Компании право списать средства для оплаты Подписки Eurosport по обновленным данным для оплаты, при этом Вы остаетесь обязанными оплатить неуплаченную сумму. В результате дата оплаты и период действия подписки может измениться.

7.7 Компания оставляет за собой право изменить дату оплаты, если выбранный Вами способ оплаты не прошел авторизацию, направив Вам уведомление, или автоматически, если дата продления подписки не наступает в определенном месяце, например, если обычно плата взимается 30-го числа каждого месяца, то в феврале оплата произойдет 28-го числа.

7.8 Компания DEL пользуется услугами сторонних компаний (в том числе входящих в ту же группу компаний, что и Компания DEL), агентов или подрядчиков для обработки операций по кредитным картам и других способов оплаты.

7.9 При оформлении Подписки Eurosport, начинающейся с периода бесплатного доступа, или при получении бесплатного доступа к Подписке Eurosport по Рекламной акции, в соответствии с которой необходимо предоставить платежные реквизиты, в момент начала действия периода бесплатного доступа или Рекламной акции может быть временно списана номинальная плата.

8. Изменение стоимости

8.1 Компания DEL оставляет за собой право время от времени изменять стоимость Подписки Eurosport. Изменение стоимости вступает в силу не ранее, чем через 30 дней после соответствующего уведомления и после даты продления Вашей текущей Подписки Eurosport. Компания уведомит Вас о дате, начиная с которой начнет действовать новая цена. При приобретении Подписки Eurosport у одного из наших сторонних партнеров (в том числе Apple и Google) изменение стоимости осуществляется в соответствии с условиями такой третьей стороны.

8.2 Если после получения нашего уведомления об изменении стоимости Вы не хотите пользоваться Подпиской Eurosport по новой цене подписки, отмените ее до начала следующего периода подписки, следуя инструкции по отмене, указанной в Вашей Учетной записи (см. раздел 11). Продолжение пользования Подпиской Eurosport и (или) оплата нового периода подписки по новой цене считается Вашим согласием с изменением стоимости.

9. Изменение контента

9.1 Как указано выше при описании Сервиса, Контент будет регулярно меняться. Это означает, что более популярные спортивные соревнования, мероприятия, статьи, программы, каналы и прочее могут появиться на Сервисе, тогда как другие спортивные соревнования, мероприятия, статьи, программы, каналы и прочее перестанут быть доступны.

9.2 Доступность Контента может изменяться по разным причинам, например, когда сторонние правообладатели отзывают или ограничивают наши права на использование того или иного контента на Сервисе, а также в силу требований закона или нормативно-правовых требований.

9.3 Компания предоставляет Сервис на постоянной основе и не может спрогнозировать возможные перемены в будущем. Это означает, что Компания DEL вправе вносить в Контент изменения, не предусмотренные данными Условиями использования.

9.4 Компания приложит все усилия, чтобы избежать существенных неблагоприятных изменений Контента (как мы описали в разделе 10.2(b) ниже), однако в случае необходимости внесения таких изменений Компания уведомит Вас о них в соответствии с разделом 10.2(b) ниже.

9.5 Обратите внимание, что Компания DEL не всегда может заранее уведомить Вас о каждом изменении Контента. Вам следует проверять Веб-сайты и Приложения в Электронной программе передач / Расписании Контента [AL10] для получения сведений о доступности Контента.

10. Изменения в Сервисе

10.1 Бесплатный доступ:

(a) Компания вправе в любое время вносить изменения в предоставляемые бесплатно элементы Сервиса, а также отменять бесплатный доступ без какого-либо уведомления.

(b) Это касается любых частей Сервиса, к которым Вы можете получить доступ как незарегистрированный гость и как владелец Учетной записи Eurosport без приобретения Подписки Eurosport. Такие изменения могут быть внесены, например, при удалении тех или иных функций или возможностей и (или) при прекращении возможности доступа к бесплатным частям Сервиса для определенных устройств или платформ. Компания также оставляет за собой право периодически улучшать, обновлять или совершенствовать бесплатные части Сервиса.

10.2 Платный сервис:

(a) Время от времени Компания будет вынуждена вносить изменения в отдельные части Сервиса, к которым Вы сможете получать доступ только при наличии Подписки Eurosport («Платный сервис»). Компания будет вносить изменения в Платный сервис только при наличии веских оснований, например:

(i) при изменении дизайна или макета Сервиса;

(ii) для улучшения и расширения характеристик и функций, доступных в рамках Платного сервиса; или

(iii) в целях соответствия изменениям, внесенным в применимое законодательство, или для устранения возможных рисков, связанных с безопасностью.

(b) В случае, если Компания вынуждена внести изменения в:

(i) Платный сервис, что может создавать для Вас неудобства; или

(ii) Внести существенные неблагоприятные изменения в Контент, например, Компания удаляет наиболее популярные каналы или обширные категории Контента,

в любой момент в течение действия Подписки Eurosport, Компания обязуется как минимум за 30 дней уведомить Вас об этом и дать Вам возможность отменить подписку. Если Вы не отмените свою Подписку Eurosport после уведомления о любых таких изменениях и до того, как такие изменения вступят в силу, это будет считаться как Ваше согласие с изменениями.

(A) Компания сделает все возможное, чтобы любые изменения, которые доставят Вам неудобства, не вступали в силу в течение текущего срока действия Вашей подписки. Это означает, что Компания будет информировать Вас заранее и предоставлять возможность отменить Подписку Eurosport, прежде чем изменения вступят в силу (когда начнется следующий период подписки), в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе 11 (Отмена подписки).

(B) Если такое изменение планируется ввести в течение текущего срока действия подписки, у Вас все равно будет возможность отменить Подписку Eurosport до вступления изменений в силу. В таком случае Компания возместит Вам сумму, оплаченную за Платный сервис, который Вы не получили.

10.3 Настоящий раздел 10 не распространяется на незначительные изменения в отношении любой части Сервиса, которые не препятствуют Вашему пользованию Сервисом, включая (в том числе, но не ограничиваясь) простые изменения в дизайне или в Контенте, подпадающие под действие раздела 9.

11. Отмена подписки

11.1 Вы можете отменить Подписку Eurosport в любой момент до окончания текущего периода подписки (или периода бесплатного доступа) и, за исключением случаев, когда Компания DEL сообщает об обратном в информации о Подписке Eurosport на Вашей территории (согласно разделу 11.2), отмена подписки вступит в силу по окончании текущего периода подписки (или периода бесплатного доступа). Это означает, что если период подписки (или период бесплатного доступа) истек частично, Вы сможете и дальше использовать свою Подписку Eurosport до конца текущего периода подписки (или периода бесплатного доступа), за исключением случаев, когда Компания DEL сообщает об обратном.

11.2 На некоторых территориях некоторые типы Подписки Eurosport имеют минимальный срок, который истекает до окончания текущего периода подписки. Это применимо к первоначальному периоду подписки или любому периоду продления подписки. Это означает, что у Вас есть возможность отменить Подписку Eurosport, и такая отмена вступит в силу по окончании минимального периода или немедленно (если минимальный период завершился). Чтобы получить дополнительную информацию о минимальном периоде и праве на отмену подписки, применимые к Вашей Подписке Eurosport, ознакомьтесь с Информацией о Подписках Eurosport [AL11] для Вашей территории.

11.3 Чтобы осуществлять управление своей Подпиской Eurosport или отменить ее, перейдите в раздел Аккаунт [AL12] в своей Учетной записи Eurosport.

11.4 Если Вы оформили Подписку Eurosport через третье лицо (например, через магазин приложений или одного из партнеров Компании) и хотите отменить ее, Вам необходимо будет это сделать через такое третье лицо. Например, Вам может понадобиться зайти в настройки Вашего устройства или войти в учетную запись магазина приложений и отключить функцию автоматического продления подписки Eurosport.

11.5 При покупке Подписки Eurosport у Компании DEL Вы соглашаетесь со следующим: (a) Компания DEL немедленно предоставляет Вам доступ к Подписке Eurosport (а также Контент, доступный через такую Подписку Eurosport); и (b) когда Компания DEL получает Ваше согласие в момент оформления подписки, Вы отказываетесь от любого законного права, которое Вы можете иметь в отношении: (i) изменения решения о приобретении Подписки Eurosport; и (ii) возврата средств в течение любого применимого периода для возврата покупки.

11.6 Если Вы являетесь резидентом Норвегии, Вы можете получить дополнительную информацию о своем праве на изменение решения в течение любого действующего периода для возврата покупки в Информации о Подписках Eurosport [AL13] .

12. Сторонние платформы и сервисы

12.1 Если Вы получаете доступ к Сервису или приобретаете Подписку Eurosport через третье лицо (например, через магазин приложений или в рамках пакета услуг, предоставляемых одним из партнеров Компании) или другой продукт или сервис, продаваемый таким третьим лицом или компанией DEL:

(a) Вы обязуетесь соблюдать условия третьего лица или условия использования такого другого продукта или сервиса (включая любые применимые правила пользования);

(b) все платежи за Подписку Eurosport совершаются в пользу такого третьего лица или за такой продукт или сервис;

(c) важная информация о:

(i) условиях продажи;

(ii) сборах;

(iii) налогах;

(iv) способах оплаты;

(v) Вашем праве на отмену операции и о том, когда Вы можете воспользоваться таким правом (где применимо); и

(vi) технические этапы для проведения операций,

содержится в положениях и условиях третьего лица или в условиях использования такого другого продукта или сервиса; и

(d) Вы обязуетесь соблюдать такие положения и условия третьего лица, а также настоящие Условия использования. При возникновении каких-либо разночтений между настоящими Условиями использования и положениями и условиями третьего лица, положения и условия третьего лица имеют преимущественную силу.

12.2 Если Вы платите за Подписку Eurosport через третье лицо (например, магазин приложений или одного из партнеров Компании) или через другой продукт или сервис, продаваемый таким третьим лицом или Компанией DEL, и хотите изменить способ оплаты, это необходимо сделать через такое третье лицо или другой продукт либо сервис. Если Вы сталкиваетесь с какими-либо проблемами с выставлением счетов или платежами при таких обстоятельствах, Вам следует обратиться непосредственно к такому третьему лицу для обсуждения возможности возврата уплаченных денежных средств или зачисления денежных средств в отношении Вашей Подписки Eurosport.

13. Ограничения в отношении устройств, поддерживаемые устройства и обновления

13.1 Вы имеете право смотреть Контент с помощью Подписки Eurosport только на определенном количестве устройств одновременно. Получить подробную информацию о таких ограничениях в отношении устройств можно в нашем Информационном центре [AL14] .

13.2 Доступность и функциональность Сервиса, Подписок Eurosport и Контента зависит от качества Вашего Интернет-соединения и возможностей Вашего устройства. Согласно информации, приведенной на странице выбора Подписки Eurosport и в нашем Информационном центре, некоторые функции Сервиса могут быть недоступны на всех определенных устройствах или операционных системах. Посмотреть полный список поддерживаемых устройств и требований к операционной системе можно в Информационном центре [AL15] .

13.3 Чтобы получить наилучшие впечатления и обеспечить корректную работу Сервиса, Компания DEL рекомендует Вам устанавливать все обновления Сервиса, когда они становятся доступны. Для этого может потребоваться обновление операционной системы Вашего устройства. По мере выхода новых операционных систем и устройств Компания DEL может со временем прекращать поддержку старых версий. Компания DEL рекомендует регулярно проверять полный актуальный список поддерживаемых устройств и требований к операционной системе в Информационном центре [AL16] .

13.4 Ваше использование любых обновлений, модификаций или замещающих версий Сервиса будет регулироваться настоящими Условиями использования и любыми дополнительными условиями, которые Вы примете при установке такого обновления, модификации или замещающей версии.

14. Ваш трафик данных

Вы несете ответственность за оплату доступа к сети Интернет, мобильного трафика или другие расходы, понесенные при использовании Сервиса и Вашей Подписки Eurosport. Компания DEL напоминает, что при потоковом воспроизведении и загрузке аудиовизуального контента (например видеороликов или игр) может расходоваться большой объем трафика.

15. Право собственности

15.1 Контент в Сервисе принадлежит Компании DEL или используется ею на основании лицензии и является объектом авторских прав, прав на товарный знак и прочих прав на интеллектуальную собственность Компании DEL. Вы не имеете никаких прав на интеллектуальную собственность в отношении любой части Сервиса, за исключением права на его использование в соответствии с настоящими Условиями использования.

15.2 Вам запрещено удалять, изменять или любым другим образом искажать любые уведомления об авторских правах или прочие обозначения прав правообладателя, включенные в Сервис или Контент.

15.3 Любое копирование, доступ, передача, публичное исполнение или доведение до всеобщего сведения или другое использование любой части Сервиса (в том числе любого Контента), за исключением того, которое прямо разрешено настоящими Условиями использования, является нарушением прав интеллектуальной собственности Компании DEL (или ее правообладателя) и нарушением настоящих Условий использования.

15.4 В случае любого такого нарушения Компания DEL или любая из ее аффилированных компаний вправе незамедлительно расторгнуть соглашение и заблокировать Ваш доступ к Сервису, а также закрыть имеющуюся у Вас Учетную запись Eurosport и реализовать любые доступные ей права и средства правовой защиты.

16. Ваш Контент

16.1 Если Вы оформили Подписку Eurosport, Вы можете взаимодействовать с Контентом в Сервисе, в том числе ставить знак «нравится» в отношении Контента и делиться им.

16.2 Вы соглашаетесь с тем, что:

(a) Вы не будете распространять, публиковать или загружать Контент, который является дискредитирующим, оскорбительным, незаконным, недопустимым по иным причинам, нарушающим права любого другого лица или нарушающим настоящие Условия использования; а также

(b) Контент, загружаемый Вами на Сервис, не будет содержать материалы, защищенные авторским правом третьих лиц или являющиеся объектом иных прав собственности третьих лиц (включая права на конфиденциальность или права на публичное использование), за исключением случаев, когда у Вас есть официальная лицензия или разрешение от законного правообладателя или Вы имеете законное право на распространение таких материалов по иным законным основаниям.

16.3 Компания DEL оставляет за собой право (но не обязана) принимать решение в отношении соответствия Вашего Контента требованиям, изложенным в настоящих Условиях использования, и вправе переместить, удалить или изменить такой Контент, закрыть или приостановить Ваш доступ к загрузке Контента и (или) закрыть или приостановить Вашу Учетную запись Eurosport без предварительного уведомления в момент, когда ей станет известно о любом нарушении настоящих Условий использования.

17. Использование Вами Сервиса

17.1 Вы подтверждаете, что:

(a) Вы обязуетесь всегда соблюдать настоящие Условия использования; и

(b) Вы не будете использовать Сервис в любых незаконных целях или в нарушение прав других лиц, в том числе прав интеллектуальной собственности.

17.2 Вы вправе использовать и просматривать содержимое Сервиса исключительно в личных и некоммерческих целях. В течение использования Вами Сервиса Компания DEL предоставляет Вам ограниченную, неисключительную, непередаваемую лицензию на доступ к Контенту и потоковое воспроизведение, загрузку, временное хранение и просмотр Контента. Контент, к которому Вы можете получить доступ через Сервис, может отличаться в зависимости от наличия у Вас Учетной записи Eurosport и Вашего типа Подписки Eurosport. За исключением ограниченной лицензии, предоставляемой Вам в соответствии с настоящими Условиями использования, Вам не предоставляется какие-либо права собственности, правомочия или имущественные права на Сервис.

17.3 Вам запрещено делать и позволять третьим лицам делать следующее:

(a) передавать, транслировать, демонстрировать, воспроизводить, публиковать, лицензировать, предлагать на продажу, делать и (или) распространять копии любой части Сервиса в интересах какого-либо третьего лица, или демонстрировать любую часть Сервиса в общественных местах;

(b) встраивать какой-либо элемент Контента или Сервиса или включать любую часть Сервиса в другой веб-сайт, приложение, онлайн-сервис или аудиовизуальный сервис, принадлежащий Компании DEL или ее партнерам;

(c) получать доступ или просматривать какую-либо часть Сервиса и (или) приобретать Вашу Подписку Eurosport с помощью виртуальной прокси-сети;

(d) использовать имя пользователя и пароль для доступа к Вашей Учетной записи Eurosport или Подписке Eurosport без авторизации;

(e) пытаться изменить, модифицировать, разбирать на составляющие коды, дизассемблировать, декомпилировать, передавать, обменивать или переводить Сервис без законного права на такие действия;

(f) удалять, деактивировать, ухудшать или устранять какие-либо средства защиты содержимого Сервиса или Контента;

(g) собирать или получать какие-либо персональные данные любого пользователя Сервиса (включая имена учетных записей) или использовать роботов, ботов, программы-скраперы, приложения для поиска по сайту / сбора информации, прокси-серверы или другие ручные или автоматические устройства, методы, системы или процессы для получения доступа, сбора, индексации, «добычи данных», или любым другим образом воспроизводить или обходить навигационную структуру или способ представления Сервиса, Подписки Eurosport или Контента.

17.4 Вы соглашаетесь не регистрироваться несколько раз для использования периода бесплатного доступа или такой же Рекламной акции. Любое такое действие будет воспринято как нарушение настоящих Условий использования и может привести к закрытию Вашей Учетной записи Eurosport и (или) Подписки Eurosport.

18. Использование Сервиса за пределами Вашей страны проживания

18.1 Если Вы являетесь резидентом ЕС, при посещении других стран ЕС Вы можете без дополнительной платы получать доступ к Контенту, обычно доступному через Вашу конкретную Подписку Eurosport. Это означает, что Вы можете использовать за границей тот же сервис, которым Вы пользуетесь дома; Вы будете получать доступ к тому же Контенту и на том же языке, что и через свою Подписку Eurosport, когда Вы дома. Такая возможность доступна только в случае временного пребывания в другой стране ЕС, и если Компания DEL может проверить, что страна Вашего проживания входит в ЕС.

18.2 Дополнительную информацию о доступе к Сервису за пределами Вашей страны проживания можно найти в Информационном центре [AL17] .

19. Завершение Вашего права на использование Сервиса

19.1 Компания DEL вправе в любой момент расторгнуть соглашение с Вами (и прекратить действие Вашего права на использование Сервиса). Если Компания прекращает действие соглашения с Вами после приобретения Подписки Eurosport, она обязуется уведомить Вас об этом настолько заранее, насколько это целесообразно, и сделать все возможное, чтобы Вы: (i) имели доступ к оплаченным элементам Сервиса, с которыми связана Ваша Подписка Eurosport, на протяжении оставшегося срока действия подписки; или (ii) получили возврат денежных средств за оставшийся срок действия подписки после даты прекращения действия соглашения с Вами. Вы также можете в любой момент прекратить действие соглашения с Компанией DEL в отношении Подписки Eurosport в соответствии с условиями раздела 11.

19.2 В любом случае Компания DEL вправе немедленно прекратить или приостановить Ваше право на или использование всего или части Сервиса или Вашей Подписки Eurosport в случае существенных нарушений Вами Условий использования или если Вы используете какую-либо часть Сервиса обманным путем, незаконно или в каких-либо целях, отличных от прямого назначения. Мы проинформируем Вас, если Компания DEL решит прекратить или приостановить Ваше право на использование Сервиса. Если допущенное нарушение подлежит исправлению, Компания DEL предоставит Вам разумную возможность устранить его.

19.3 Если Компания DEL прекращает Ваше право на использование Сервиса, Вашей Учетной записи Eurosport или Подписки Eurosport, Вы обязаны прекратить любые действия, предусмотренные и разрешенные в рамках настоящих Условий использования, в том числе прекратить использовать Сервис.

20. Ответственность Компании DEL перед Вами

20.1 У Вас есть определенный объем законных прав согласно законодательству, действующему на Вашей территории. Ничто в настоящих Условиях использования не направлено на то, чтобы затронуть эти законные права. Компания DEL не исключает свою ответственность в тех случаях, если это недопустимо согласно законодательству, действующему на Вашей территории. Для получения дополнительной информации о своих законных правах обратитесь в местную организацию по защите прав потребителей.

20.2 Компания DEL несет ответственность за смерть или телесные повреждения, вызванные небрежностью Компании DEL или ее сотрудников и агентов. Компания DEL также несет ответственность за умышленное введение в заблуждение, умышленные или преднамеренные правонарушения или проступки или грубую неосторожность со стороны Компании DEL или ее сотрудников или агентов.

20.3 В случае нарушения настоящих Условий использования Компанией DEL мы несем ответственность только за предвидимые убытки. Убытки считаются предвидимыми, если они были очевидны или если и Вы и Компания DEL знали, что они могут произойти на момент Вашего согласия с настоящими Условиями использования.

20.4 Компания DEL не несет ответственности за:

(a) любое использование Вами Сервиса или Контента, не предусмотренное нами в рамках настоящих Условий использования;

(b) любую неисправность или перебои в работе Сервиса или Контента из-за непредвиденных обстоятельств по независящим от Компании DEL причинам, которые мешают ей выполнять свои обязательства перед Вами, и которые могут рассматриваться как «форс-мажорные обстоятельства» согласно местному законодательству (где применимо). К таким обстоятельствам относятся, в том числе удары молнии, наводнение, неблагоприятные метеоусловия, пожар, взрыв, террористические атаки, эпидемия, волнения и массовые беспорядки, военные действия, любые действия правительства или другого государственного органа, забастовки или другие коллективные протесты, если такие события являются непредвиденными и находятся вне нашего контроля;

(c) любое отсутствие функциональной возможности или невозможность предоставить какую-либо часть Сервиса или Контента, или любую потерю контента или данных, из-за:

(i) Вашего оборудования или устройств, установленной операционной системы или подключения к Интернету (в том числе из-за вредоносных программ, вирусов или ошибок, исходящих от третьих лиц или любых Ваших устройств);

(ii) несвоевременной загрузки Вами обновлений или самой последней опубликованной версии Сервиса или невыполнения требований к совместимости устройств; или

(iii) проблем, возникших вследствие замены Вами оборудования, устройства, операционной системы или подключения к Интернету;

(d) несовместимости какой-либо части Сервиса или Контента с любым другим программным обеспечением или аппаратным устройством (в том числе любыми Вашими устройствами), как разъяснено в нашем Информационном центре – Настройки и устройства [AL18] ; и

(e) действий любых третьих лиц, не подлежащих нашему разумному контролю, к примеру, производителей устройств или поставщиков операционных систем для устройств.

20.5 Помимо ответственности, возникающей при обстоятельствах, описанных в разделах 20.1 и 20.2 (которая является неограниченной), в максимальной степени, допустимой в соответствии с местным законодательством, общий размер ответственности Компании DEL перед Вами за все убытки, возникшие в результате использования Вами Сервиса, ограничивается общей суммой, оплаченной Вами за Подписку Eurosport.

20.6 Компания DEL не может гарантировать, что в Сервисе или в Контенте будут полностью отсутствовать какие-либо ошибки или неполадки, а также то, что Вы всегда сможете получать доступ без перебоев (к примеру, возможна приостановка ввиду технического обслуживания или обновлений, или перебоев с питанием или сервером, или по другим причинам, находящимся вне нашего контроля), однако всякий раз, когда Компании DEL становится известно о технических неполадках, она будет всегда старается их исправить.

21. Реклама и веб-сайты третьих лиц

21.1 Сервис и Контент могут содержать рекламу. В пределах, установленных законодательством, Компания DEL не несет ответственности перед Вами за то, что Вы полагаетесь на полноту, точность или наличие какой-либо рекламы в Сервисе и Контенте, если такая реклама не подлежит нашему контролю.

21.2 Сервис может содержать гиперссылки на другие веб-сайты, которые не принадлежат нам или не контролируются нами.

(a) Компания DEL не контролирует и не несет ответственности за доступность, содержание, политику конфиденциальности или действия любых сторонних веб-сайтов третьих лиц.

(b) Вы принимаете и соглашаетесь с тем, что Компания DEL не будет нести ответственность за любые убытки или ущерб, которые Вы можете понести в результате перехода на такие сторонние веб-сайты или ресурсы третьих лиц, а также за любое действие, основанное на полноте, точности или наличии какой-либо рекламы, продуктов или других материалов, размещенных или доступных на таких веб-сайтах или ресурсах.

21.3 Компания DEL настоятельно рекомендует помнить об этом и быть внимательными, когда Вы покидаете Сервис, и читать условия и политику конфиденциальности каждого другого веб-сайта, который Вы посещаете.

22. Уведомления о Контенте

Если Вы видите какой-либо Контент на Сервисе, на который Вы хотите обратить наше внимание или о котором хотите сообщить нам, так как, к примеру, на Ваш взгляд, такой Контент нарушает права интеллектуальной собственности другого лица, следует выполнить инструкции, приведенные в Информационном центре [AL19] .

23. Изменения в настоящих Условиях использования

23.1 Компания DEL вправе изменять настоящие Условия использования в любое время для:

(a) улучшения Условий использования, чтобы они были более простыми и понятными для восприятия или для того, чтобы сделать их одинаковыми для всех наших клиентов;

(b) соблюдения требований законодательства и нормативно-правовых актов (например, применимых к Компании и заключенному с Вами соглашению императивных норм права) или для соблюдения постановления или решения суда;

(c) предоставления Вам дополнительной информации о Сервисе,

(d) если Компания DEL вносит изменения в Сервис с целью его улучшения, в том числе, когда мы расширяем наполнение Сервиса путем добавления дополнительных функций, функциональных возможностей или Контента;

(e) обновления данных или структуры Вашей Подписки Eurosport или любых других Подписок Eurosport или продуктов, которые Компания DEL предлагает в Сервисе;

(f) изменения способа структурирования нашего Сервиса или реорганизации такого способа структурирования или управления нашим бизнесом; или

(g) обеспечения безопасности, в том числе в случаях, когда мы внедряем дополнительные меры для проверки систем защиты или программное обеспечение для защиты нашего Контента или Сервиса.

Также так как Компания DEL предоставляет Сервис на постоянной основе и не может спрогнозировать все возможные перемены в будущем, она оставляет за собой право вносить изменения или дополнения в настоящие Условия использования по причинам, отличным от указанных выше.

23.2 Компания DEL обязуется проинформировать Вас в случае внесения изменений в настоящие Условия использования. Компания DEL будет стараться заранее уведомлять Вас о планируемом внесении каких-либо изменений, кроме случаев, когда изменения должны быть быстро внедрены для обеспечения безопасности, а также в силу требований закона или требований нормативных актов, и в таком случае мы сообщим Вам об изменениях при первой возможности.

23.3 Компания DEL уведомит Вас об изменениях как минимум за 30 дней, если какое-либо изменение настоящих Условий использования доставит Вам неудобства и Вы сможете отменить свою Подписку Eurosport до вступления изменений в силу. Если Вы не отмените свою Подписку Eurosport после нашего уведомления о любых таких изменениях и до того, как такие изменения вступят в силу, это будет считаться Вашим согласием с изменениями.

(a) Мы постараемся сделать все возможное, чтобы любые изменения, доставляющие Вам неудобства, не вступали в силу в течение срока действия подписки. Это означает, что Компания DEL будет заранее информировать Вас и предоставлять Вам возможность отменить Вашу Подписку Eurosport, прежде чем изменения вступят в силу (когда начнется следующий период подписки), в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе 11 (Отмена подписки).

(b) Если неблагоприятное изменение планируется ввести в течение текущего срока действия подписки, у Вас все равно будет возможность отменить Подписку Eurosport до вступления изменений в силу. В таком случае Компания возместит Вам сумму, оплаченную Вами за Платный сервис, который Вы не получили.

23.4 С самой актуальной версией Условий использования можно всегда ознакомиться на Веб-сайте и в Приложении с момента вступления ее в силу.

24. Служебные уведомления

24.1 Если Вы зарегистрировали Учетную запись Eurosport, Компания DEL будет отправлять Вам информацию касательно использования Вами Сервиса, Вашей Учетной записи Eurosport и (или) любой приобретенной Вами Подписки Eurosport (например, об изменении пароля, авторизации платежей, счетов или методов оплаты, сообщение с запросом на подтверждение, уведомления об обновлении контента и функций, а также другие служебные или операционные сообщения) посредством сообщения в рамках использования Сервиса, SMS-сообщения или электронной почты с использованием контактных данных, указанных при регистрации.

24.2 Если Вы зарегистрировались через третье лицо, например, через одного из наших партнеров или используя данные своей учетной записи на платформе, Компания DEL может получить Ваш адрес электронной почты от такого третьего лица или платформы, чтобы держать Вас в курсе событий посредством служебных уведомлений.

25. Передача прав

Соглашение между Компанией DEL и Вами относится к Вам, и никакое третье лицо не вправе извлекать из него какие-либо преимущества. С вашего согласия Компания DEL может передать свои права и обязанности по настоящим Условиям использования любой компании, фирме или лицу при условии, что такая передача не окажет негативного влияния на Вашу Подписку Eurosport. Если только наши права по настоящим Условиям использования не передаются третьим лицам в результате слияния, поглощения или другой передачи нашего бизнеса, Вы вправе отменить Вашу Подписку Eurosport до такой передачи. Вы не можете передавать свои права или обязанности по настоящим Условиям использования кому-либо еще.

26. Автономность положений

Если какой-либо пункт или раздел настоящих Условий использования будет признан судом или иным уполномоченным органом незаконным, недействительным или не имеющим законной силы, этот пункт или раздел должен рассматриваться в качестве исключенного. Это не затрагивает действительность и юридическую силу остальных пунктов и разделов настоящих Условий использования и оставшиеся пункты и разделы настоящих Условий использования продолжают действовать.

27. Отказ от осуществления прав

Если Компания DEL не предъявила или решила не предъявлять Вам какие-либо требования или претензии, на которые Компания DEL имеет право, это не лишает ее права предъявлять такие требования или претензии в дальнейшем, если иное не указано Вам в письменной форме.

28. Применимое законодательство

28.1 Настоящие Условия использования подлежат регулированию и толкованию в соответствии с законодательством страны, указанной в таблице ниже. Однако настоящие Условия использования не ограничивают какие-либо права на защиту прав потребителей, предоставляемые Вам в соответствии с императивными нормами права вашей страны проживания.

Территория проживания Применимое законодательство Финляндия Законодательство Финляндии Польша Законодательство Польши Испания Законодательство Испании Другие страны мира Англия и Уэльс

28.2 Если Вы проживаете в Англии или Уэльсе, Вы сможете подать иск, связанный или вытекающий из настоящих Условий использования, только в суды Англии и Уэльса. Если Вы не проживаете в Англии или Уэльсе, Вы можете подать иск в суды на Вашей территории проживания.

29. Претензии

29.1 В случае возникновения претензий или жалоб для начала попробуйте связаться с нами по указанным ниже контактным данным.

29.2 Кроме того, до выхода Великобритании из состава Европейского Союза («Брексит») и до завершения переходного периода в преддверии Брексита, если Вы проживаете в государстве-члене Европейского союза или в Норвегии, Исландии или Лихтенштейне, Вы можете направить спор на онлайн-урегулирование через платформу Комиссии Европейского Союза для онлайн-разрешения споров («ODR»), расположенную по адресу: https://ec.europa.eu/consumers/odr. За исключением указанных ниже случаев, в настоящее время мы не используем альтернативные методы разрешения споров, в том числе с помощью ODR-платформы, как средства разрешения претензий потребителей.

(a) Если Вы проживаете в Финляндии, Вы имеете право обратиться с жалобой в Совет по потребительским спорам (в соответствии с Законом Финляндии «О защите прав потребителей»). Адрес Совета по потребительским спорам: Hämeentie 3, PO Box 306, FI-00531 Helsinki, веб-сайт: www.kuluttajariita.fi.

(b) Если Вы проживаете в Швеции, любые споры, возникающие из настоящих Условий использования или в связи с ними, которые Компания DEL и Вы не смогли совместно решить мирным путем, могут быть урегулированы Национальным советом Швеции по потребительским спорам («ARN»). Адрес: Box 174, 101 23 Stockholm, Sweden (www.arn.se). ARN — это государственный орган, который разрешает споры между потребителями и предпринимателями. Услуги ARN по разрешению споров предоставляются потребителям (т. е. Вам как пользователю) бесплатно. Компания DEL обязуется соблюдать решение ARN.

30. Контактные данные