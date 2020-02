ЛОКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE

Мы управляем работой веб-сайтов Eurosport Player и Eurosport, а также приложений Eurosport Player и Eurosport, которые доступны на определенных мобильных телефонах и других подключенных устройствах (далее совместно — «Сервисы»). Наша Политика конфиденциальности , находящаяся по адресу [ССЫЛКА], объясняет, как мы собираем и используем информацию, получаемую от вас и о вас, когда вы посещаете наши веб-сайты или приложения, создаете у нас учетную запись или иным образом взаимодействуете с нами. Данная политика в отношении файлов cookie объясняет, как мы с нашими поставщиками услуг используем файлы cookie и аналогичные технологии, а также ваши варианты выбора в этом отношении.

Более подробная информация об использовании нами файлов cookie приводится в следующих разделах:

ЧТО ТАКОЕ «ФАЙЛЫ COOKIE»?

КТО МОЖЕТ РАЗМЕЩАТЬ ФАЙЛЫ COOKIE НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ И ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ?

КАК ДОЛГО ХРАНЯТСЯ ФАЙЛЫ COOKIE?

КАК ВЫ МОЖЕТЕ РАЗРЕШИТЬ ИЛИ ЗАПРЕТИТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ ФАЙЛОВ COOKIE НА ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ?

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

ИНФОРМАЦИЯ О ФАЙЛАХ COOKIE И ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЯХ ОТСЛЕЖИВАНИЯ, КОТОРЫЕ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ В СЕРВИСАХ

Как и многие другие компании, мы используем файлы cookie и другие технологии отслеживания, чтобы вам было удобнее использовать наши Сервисы. Ниже приводятся примеры технологий отслеживания, которые могут использоваться в зависимости от того, как вы получаете доступ и взаимодействуете с Сервисами.

Файлы cookie

Файлы cookie — это небольшие текстовые файлы с веб-сайта, хранящиеся на вашем ПК, мобильном телефоне или другом устройстве. Файлы cookie обычно содержат информацию, связанную с вашим веб-браузером: сведения о предпочтениях веб-сайта, данные для входа в систему или идентификатор пользователя. Эта информация позволяет онлайн-сервисам распознавать вас при взаимодействии с Сервисами или повторном обращении к ним.

Другие технологии отслеживания

Аналогично другим онлайн-сервисам и мобильным приложениям, мы используем файлы cookie и другие технологии, такие как веб-маяки/GIF, пиксели, теги страниц, встроенные скрипты и другие технологии отслеживания. Эти технологии состоят из небольших прозрачных файлов изображений или других кодов веб-программирования, которые регистрируют ваше взаимодействие с Сервисами. Они часто используются совместно с файлами cookie веб-браузера или другими идентификаторами, связанными с вашим устройством. Ниже приводится более подробное описание некоторых других технологий отслеживания, которые мы используем в Сервисах:

Пиксели представляют собой небольшие изображения на веб-странице или в электронном письме. Пиксели, собирающие информацию о вашем браузере или устройстве, могут устанавливать файлы cookie.

Локальное хранилище позволяет хранить данные локально в вашем браузере или на устройстве. Данное понятие включает в себя локальное хранилище HTML5 и кэш браузера.

SDK — это блоки кода наших партнеров, которые могут быть установлены в наших мобильных приложениях. SDK помогают нам понять, как вы взаимодействуете с нашими мобильными приложениями; они собирают информацию определенного рода об устройствах и сети, из которых вы заходите в приложение. SDK могут собирать идентификаторы вашего устройства или наших приложений.

КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ФАЙЛЫ COOKIE И ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Мы с нашими поставщиками услуг можем использовать файлы cookie и технологии отслеживания при вашем взаимодействии с Сервисами по различным причинам, подробно описанным ниже.

Строго необходимые . Мы используем файлы cookie и другие технологии отслеживания для системного администрирования, отслеживания трафика и предотвращения мошеннических действий, повышения безопасности Сервисов и предоставления базовых функций Сервисов, таких как создание и вход в вашу учетную запись, а также использование основных функций Сервисов.

Функциональные возможности. Мы используем файлы cookie и другие технологии отслеживания, чтобы знать, пользовались ли вы ранее Сервисами, и для упрощения использования Сервисов, включая запоминание ваших предпочтений и настроек.

Аналитика и эффективность. Мы используем файлы cookie и другие технологии отслеживания для оценки работы Сервисов, подсчета количества их посетителей и отслеживания того, как пользователи осуществляют навигацию и использование Сервисов, чтобы повышать их производительность и контент, предлагаемый через Сервисы.

Индивидуальная адаптация. Мы можем использовать файлы cookie и другие технологии отслеживания для предоставления индивидуализированного контента и собственной рекламы (рекламы Dplay Entertainment Limited) в зависимости от того, как вы взаимодействуете с нашими Сервисами.

Определение целевых групп. Мы можем использовать файлы cookie для регистрации использования вами наших Сервисов, страниц, которые вы посещали, и ссылок, по которым вы переходили. Мы будем использовать эту информацию для повышения соответствия наших Сервисов и демонстрируемой в них рекламы вашим интересам. Для этой цели мы также можем передавать эту информацию третьим сторонам.

Кнопки публикации в социальных сетях

Мы можем предлагать вам возможность поделиться контентом Eurosport с другими людьми или публично сообщить о вашем просмотре или предпочтении такого контента нажатием кнопки публикации в социальных сетях типа «Recommend» (в Facebook, Google+), «Tweet» (в Twitter) или «Отправить» по электронной почте.

Даже если вы не используете кнопки публикации в социальных сетях при обращении к нашим Сервисам, социальные сети, установившие такие кнопки, могут идентифицировать вас через них. Следует отметить, что сам факт активации вашей учетной записи в социальной сети на вашем устройстве (открытая сессия) при просмотре Сервисов может позволить этой сети контролировать вашу навигацию по Сервисам.

Рекламное пространство

Файлы cookie в большинстве случаев будут размещаться на вашем устройстве через рекламное пространство в Сервисах.

Эти файлы cookie могут устанавливаться в рекламном контенте, демонстрируемом в нашем рекламном пространстве самими рекламодателями или их поставщиками услуг рекламы (сторонними рекламными серверами), например, компаниями-консультантами по коммуникациям, фирмами по замеру аудитории и поставщиками услуг целевой рекламы: файлы cookie связаны с рекламным контентом.

Основные цели использования файлов cookie рекламодателями и сторонними рекламными серверами:

для подсчета количества показов рекламного контента в нашем рекламном пространстве, определения демонстрируемых рекламных объявлений и расчета сумм, подлежащих выплате различным рекламодателям (коммуникационному агентству, компании по продаже рекламного времени, издательству и т. д.);

для составления статистики;

для сбора сведения о навигации на устройствах, просматривающих Сервисы, и, например, для ограничения количества демонстрации рекламы и/или для демонстрации рекламы в определенном порядке;

для распознавания вашего устройства, если вы впоследствии просматриваете сторонний веб-сайт или сервис, на котором сторонние рекламные серверы этих рекламодателей также устанавливают файлы cookie, и (если применимо) для адаптации этих сторонних веб-сайтов и сервисов или демонстрируемой на них рекламы к навигационным данным с вашего устройства, которые могут быть им известны; и

для определения, достигла ли конкретная рекламная кампания желаемых результатов, путем отслеживания того, сколько человек щелкнуло на рекламный контент или посетило веб-сайт рекламодателя после просмотра рекламы на Сервисах.

Файлы cookie также могут размещаться в нашем рекламном пространстве компанией, отвечающей за управление нашим рекламным пространством — компанией по продаже рекламного времени. Эти файлы cookie позволяют компании по продаже рекламного времени:

проводить подсчеты, необходимые для расчета сумм, подлежащих выплате различным лицам, занимающимся рекламой, и собирать статистику;

настраивать контролируемое ею рекламное пространство в соответствии с вашими предпочтениями просмотра на вашем устройстве;

персонализировать рекламный контент, отображаемый на вашем устройстве через наше рекламное пространство, в соответствии с вашими алгоритмами просмотра и географическим местоположением;

персонализировать рекламный контент, отображаемый на вашем устройстве через наше рекламное пространство, в соответствии с вашими алгоритмами просмотра сторонних веб-сайтов.

ПРИМЕРЫ ФАЙЛОВ COOKIE И ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТСЛЕЖИВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СЕРВИСАХ

Ниже приводятся типы файлов cookie, используемых на веб-сайтах Eurosport Player и Eurosport:

Adobe Experience Cloud (например: AMCV_###, Demdex, DST, AAMC_####). Файлы cookie этого провайдера анализируют данные веб-трафика и оптимизируют платформу Adobe.

Dplay Entertainment Limited (например: st, s_cc). Файлы cookie этого провайдера используются для идентификации пользователя / управления входом в систему и отслеживания согласия на использование файлов cookie

Freewheel (например: ha _sc, opt_out). Файлы cookie этого провайдера используются для демонстрации пользователям сторонней рекламы, включая целевую рекламу, на основании их поведения.

Mux (например: muxData). Файлы cookie этого провайдера используются для метрики производительности передачи потокового видео и статистики по типу устройства пользователя и географическому местоположению.

Kantar/MMS (например: MMS, Kantar TNS). Файлы cookie этого провайдера отслеживают посещения и видеопросмотры для создания сводной статистики, требующейся в юридических или нормативных целях либо по отраслевым стандартам для проверки показателей наших посетителей и/или потребителей.

Наши поставщики услуг также предоставляют технологии отслеживания от нашего имени в наших мобильных приложениях Eurosport Player и Eurosport, например:

Mux. Мы используем это аналитическое программное обеспечение для анализа использования Сервисов путем отслеживания использования и работы видеоплеера, а также статистики по типу устройств пользователя и географического местоположения. Это позволяет нам увидеть, как работает сайт, и сделать его максимально простым и полезным.

Adobe. Эта третья сторона предоставляет аналитические услуги и услуги по привлечению пользователей для мобильного приложения Eurosport. Данные пользователей, собираемые этим поставщиком услуг, позволяют нам определять взаимодействие пользователей с приложением и предоставлять пользователям контент, а также собственную рекламу (рекламу Eurosport) и стороннюю рекламу, наиболее актуальную для них.

Freewheel. Позволяет третьим лицам размещать рекламу в Сервисе.

Crashlytics by Fabric (Google). (только для Android) Эта третья сторона предоставляет аналитические данные о производительности и поведении приложения, включая обнаружение сбоев и сообщение об ошибках.

Kantar/MMS. Эти третьи лица отслеживают посещения и видеопросмотры для создания сводной статистики, требующейся в юридических или нормативных целях либо по отраслевым стандартам для проверки показателей наших посетителей и/или потребителей.

КАК ДОЛГО ХРАНЯТСЯ ФАЙЛЫ COOKIE?

Наши веб-сайты используют несколько типов файлов cookie, в том числе:

Сеансовые файлы cookie: Сеансовые cookie — это временные файлы в подпапке вашего браузера, которые создаются на время посещения вами веб-сайта и автоматически удаляются после выхода из веб-сайта.

Постоянные файлы cookie: В отличие от сессионных, постоянные файлы cookie повторно активируются после возврата на веб-сайт. Постоянные cookie хранятся в подпапке браузера до их истечения (обычно через 12 месяцев).

Атрибут secure: Файлы cookie с данным атрибутом передаются только по HTTP-соединению, защищенному шифрованием. Параметр Secure указывает браузеру, что установленный файл cookie должен быть возвращен только по зашифрованному соединению.

Сторонние файлы cookie: Сторонний файл cookie — это файл, принадлежащий веб-сайту с доменом, отличным от того, который указан в адресной строке (когда веб-страницы содержат контент с внешних веб-сайтов) и который хранится на жестком диске. Сторонние файлы cookie позволяют сайту «вспомнить» о вас позднее. Данные cookie устанавливаются не нами и мы не контролируем то, как они устанавливаются.

Атрибут SameSite: Атрибут SameSite запрещает серверу передачу cookie в случае межсайтового запроса (защищая его от посягательств путем подделки запроса). Файлы сookie SameSite могут не поддерживаться всеми браузерами.

ВАШИ ВАРИАНТЫ ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ФАЙЛОВ COOKIE И ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОТСЛЕЖИВАНИЯ

Соглашаясь на файлы cookie в наших Сервисах, вы также даете согласие на сбор, использование и передачу ваших персональных данных нами и перечисленным выше третьими сторонами в соответствии с их политикой конфиденциальности. Не ограничивая вышесказанное, вы даете прямое согласие на использование файлов cookie, а также на сбор, использование и передачу нами ваших персональных данных компании Google (например, в связи с использованием Google Analytics на нашем сайте).

Вы можете осуществлять контроль того, как происходит установка файлов cookie на ваше устройство с помощью настроек вашего браузера, а в определенных случаях — с помощью настроек вашего мобильного устройства.

Настройки браузера

Вы можете также давать согласие, отклонять или блокировать файлы cookie, изменяя настройки своего браузера. Отключив уже установленный на ваше устройство или браузер cookie, вы деактивируете его. Сам файл хранится на вашем устройстве или в браузере до срока его истечения. Обратите внимание, что блокирование всех файлов cookie может сделать недоступными вам некоторые Сервисы или негативно отразиться на производительности, эффективности или адаптации Сервисов.

У каждого браузера индивидуальные настройки конфигурации. Вы должны соблюдать инструкции издателя вашего браузера. При использовании различных устройств настройки соответствующего браузера должны быть сконфигурированы в соответствии с вашими предпочтениями.

Вход в социальные сети

Политики конфиденциальности социальных сетей должны позволять вам выбирать собственные предпочтения в отношении файлов cookie — как правило, путем конфигурирования настроек вашей учетной записи пользователя в каждой сети.

Настройки мобильных устройств

Настройки вашего мобильного устройства могут позволять вам отказаться от получения информации об использовании специальных баннеров, используемых для релевантной рекламы. В устройстве iOS эта функция называется «Ограничить отслеживание рекламы» (“Limit Ad Tracking”), а в Android — «Отключить персонализацию рекламы» (“Opt out of Ads Personalisation” или “Opt out of interest-based ads”).

Подробнее о файлах cookie

Вы можете получить дополнительную информацию о том, как определить, какие файлы cookie были установлены и как управлять ими, на https://www.allaboutcookies.org и https://www.ghostery.com/.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ

С вопросами о данной политике в отношении файлов cookie обращайтесь к нашему специалисту по защите данных: DPO@discovery.com .

Мы вправе изменять и обновлять наш список файлов cookie (или аналогичных технологий). Самая актуальная версия опубликована в наших Сервисах. Рекомендуем вам периодически читать эту политику в отношении файлов cookie. Внося существенные изменения в данную политику, мы предпримем дополнительные меры, направленные на информирование о них.