ИНФОРМАЦИЯ О МОИХ ДАННЫХ

Мы являемся компанией Dplay Entertainment Limited, зарегистрированной в Англии, регистрационный номер 09615785, юридический адрес: Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, United Kingdom (Великобритания), и выступаем в качестве оператора получаемых от вас персональных данных. Мы предлагаем широкий спектр бесплатных и платных услуг, таких как Eurosport и Eurosport Player (далее совместно — «Сервисы»).

Мы очень серьезно относимся к конфиденциальности и хотим быть как можно более прозрачными в отношении того, как мы обрабатываем ваши персональные данные. Нажав на ссылку «Доступ к моим данным» в разделе «Персональные данные» своей учетной записи, вы можете легко получить доступ к определенным персональным данным, которые мы обрабатываем. В настоящем документе мы кратко поясняем, как мы используем эту персональную информацию.

Часть персональных данных не приводится по ссылке «Доступ к моим данным»; например, информация, собранная в ходе вашего взаимодействия с нашей службой поддержки. Если вы хотите получить доступ к любым другим персональным данным о вас, которыми мы располагаем, свяжитесь с нашим Отделом по обеспечению конфиденциальности информации по адресу DPO@discovery.com или обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, перейдя по ссылке «Контакты» или «Онлайн-консультант» в разделе «Справка» сайта.

Дополнительную информацию о том, какие персональные данные о вас мы обрабатываем, и как мы их используем, можно найти в нашей Политике конфиденциальности. Обратите внимание, что все определения, используемые в настоящем документе, содержат перекрестные ссылки на определенные термины в нашей Политике конфиденциальности.

Ваши персональные данные и как мы их используем

В таблице ниже приведены категории персональных данных, которые мы предоставляем вам, когда вы нажимаете на ссылку «Доступ к моим данным», а также краткое пояснение того, как мы их используем. В широком смысле, однако, мы используем ваши персональные данные в случаях, когда это необходимо для выполнения договора с вами, когда это требуется в наших законных интересах или для выполнения юридических обязательств, а также когда это разрешено, потому что вы дали свое согласие.

Категория персональных данных Как мы используем эти персональные данные Полное имя и адрес электронной почты - Для создания и управления вашей учетной записью.

- Требования к обслуживанию и администрированию учетной записи, например, когда нам необходимо связаться с вами по причинам, связанным с Сервисами. - Для выявления и предотвращения мошенничества. - Чтобы удостовериться в том, что вы и другие пользователи видите соответствующий контент при использовании платформ социальных сетей (мы поясняем это ниже и в нашей Политике конфиденциальности). - Для отправки вам маркетинговой информации в тех случаях, когда нам разрешено это делать. Настройки рекламных рассылок - Чтобы удостовериться в том, что мы отправляем вам маркетинговую информацию только в тех случаях, когда нам разрешено это делать. Страна/территория - Для демонстрации вам контента, который доступен в вашей стране, и чтобы удостовериться в том, что вы получаете доступ к этому контенту во время поездок (если мы обязаны это сделать). Идентификатор пользователя - Для понимания того, как именно вы получаете доступ к нашим Сервисам, и какие устройства вы используете для доступа к нашим Сервисам. Подробная информация о вашей подписке - Для управления вашей учетной записью и администрирования Сервисов. - Для понимания того, как вы используете Сервисы (например, когда вы последний раз входили в свою учетную запись), с тем, чтобы мы могли продолжать оптимизировать и улучшать наши Сервисы. Платежные данные - Для администрирования Сервисов и обработки ваших платежей. - Для выявления и предотвращения мошенничества.

Мы также обрабатываем ваши персональные данные по юридическим причинам, как описано в нашей Политике конфиденциальности.

Мы не обрабатываем ваши персональные данные в целях автоматизации принятия решений или профилирования типа, на что ссылается статья 22(1) и статья 22(4) Общего регламента по защите данных.

Как и кому мы передаем ваши персональные данные

Мы передаем ваши персональные данные в следующих случаях:

Сторонние поставщики услуг: когда мы передаем персональные данные сторонним сервисным компаниям для содействия в предоставлении или предоставления определенных услуг от нашего имени, включая компании, занимающиеся обслуживанием ИТ-инфраструктур, и платежные сервисы.

Группы компаний: мы можем предоставлять ваши персональные данные нашим дочерним компаниям или аффилированным компаниям с целью обработки персональной информации от нашего имени для предоставления вам Сервисов.

Соблюдение законов и решений суда: для выполнения решений или требований суда, а также для установления или реализации наших законных прав или защиты от судебных исков. Если мы по собственному усмотрению считаем, что нам необходимо передать информацию с целью расследования, предотвращения или принятия мер против незаконной деятельности, предполагаемого мошенничества, ситуаций, связанных с потенциальными угрозами физической безопасности любого лица, нарушения наших Условий использования или в соответствии с требованиями законодательства.

Слияние или поглощение: для передачи ваших данных, если наша компания была приобретена или объединена с другой компанией.

Платформы социальных сетей: мы делимся определенными персональными данными с платформами социальных сетей, например, когда мы используем инструменты пользовательской аудитории для предоставления соответствующей рекламы, и когда мы включаем в наши Сервисы функции, которые позволяют вам легко делиться нашим контентом на этих платформах.

Международная передача

При передаче персональных данных за пределы Великобритании или ЕЭЗ мы:

включаем стандартные договорные положения о защите данных, утвержденные Европейской комиссией для передачи персональных данных за пределы ЕЭЗ, в наши договоры с указанными третьими лицами (это положения, утвержденные в соответствии со статьей 46(2) Общего регламента по защите данных (GDPR);

(в соответствующих случаях и когда получатель является резидентом США) удостоверяемся в том, что получатель подпадает под действие программы Privacy Shield, которая требует от него обеспечить аналогичный уровень защиты персональных данных, передаваемых между Европой и США; или

удостоверяемся в том, что страна, в которой будут обрабатываться ваши персональные данные, рассматривается Европейской комиссией как «надлежащая» согласно статье 45 GDPR.

Хранение данных

Мы будем хранить ваши персональные данные столько времени, сколько потребуется для ее использования, на основаниях, изложенных в настоящем документе и в нашей Политике конфиденциальности. Мы удаляем персональные данные, относящиеся к оплаченной подписке, через 5 лет после окончания вашей подписки, если у вас нет актуального и действующего права на наши Сервисы, и вы не входили в свой личный кабинет в течение 5 лет, за исключением случаев, когда нам необходимо сохранить персональные данные для выполнения наших юридических обязательств, разрешения споров или обеспечения соблюдения наших соглашений.

Ваши права

У вас есть определенные права в отношении ваших персональных данных: вы имеете право доступа, право на исправление, право на стирание, право на ограничение обработки, право на переносимость данных и право на возражение. Указанные права применяются не во всех случаях; если вы осуществляете какое-либо из ваших прав, и мы считаем, что они не применяются, или имеется какое-либо исключение из них, мы сообщим вам об этом при ответе на ваш запрос.

В ЕЭЗ у вас также есть право подавать жалобу в местные органы по защите данных, если вы считаете, что мы не соблюдаем применимые законы о защите данных. В каждой стране действует свой орган по защите данных. Более подробную информацию о ваших правах, а также список органов, ответственных за защиту данных, можно найти в нашей Политике конфиденциальности.