Eurosport приостановил сотрудничество с комментатором Екатериной Бычковой

В связи с недавними постами в социальных сетях Eurosport объявляет о приостановке сотрудничества с экс-теннисисткой и комментатором Екатериной Бычковой.

Мы подчеркиваем, что Eurosport и компания «Медиа Альянс» выступают против хамства и буллинга в любой форме. Екатерина Бычкова высказала собственное мнение, которое не совпадает с мнением Eurosport. Мы считаем недопустимыми подобные высказывания и сожалеем, что подобная ситуация имела место.