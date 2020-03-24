Условия использования, вступающие в силу 1 апреля 2020 г.

Для Лихтенштейна и Швейцарии:

Немецкий

Французский

Итальянский

Английский

Для Франции, Французской Ганы/Гайаны, Французской Полинезии, Французских Южных территорий, Гваделупы, Люксембурга, Мартиники, Майотты, Монако, Новой Каледонии, Реюньона, Сен-Пьера и Микелона, островов Уоллис и Футуна:

Французский

Английский

Немецкий

Для Австрии и Германии:

Условия использования учетной записи Eurosport (только для зарегистрированных пользователей):

Немецкий

Французский

Итальянский

Английский

Условия использования Eurosport Player (только для подписчиков):

Немецкий

Французский

Итальянский

Английский

Для Аландских островов, Албании, Андорры, Армении, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Британской территории в Индийском океане, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чешской Республики, Дании, Эстонии, Фолклендских островов, Фарерских островов, Финляндии, Грузии, Гибралтара, Греции, Гренландии, Гернси, Святого города (Ватикана), Венгрии, Исландии, Ирландии, острова Мэн, Израиля, Италии, Джерси, Казахстана, Латвии, Литвы, Македонии, Мальты, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Российской Федерации, Сан-Марино, Сербии, Словакии, Словении, Испании, островов Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Шпицбергена, Швеции, Турции, Украины, Великобритании:

Английский

Чешский

Датский

Голландский

Финский

Французский

Итальянский

Норвежский

Польский

Румынский

Русский

Испанский (Европа)

Шведский

Турецкий

Для остальных стран мира:

Международные условия использования Eurosport (только для зарегистрированных пользователей и посетителей-гостей):

Английский

Испанский