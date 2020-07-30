Наслаждайся Eurosport Player 5 дней абсолютно бесплатно

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31 июля в Крусибле стартует чемпионат мира-2020 по снукеру, за которым последуют и другие крупные спортивные ивенты.

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Вторая половина 2020-го будет сверхнасыщенной: возобновление сезона «Формулы Е», все три «Гранд-тура» в велоспорте, US Open и «Ролан Гаррос» в теннисе и многое другое. Подписывайся прямо сейчас.

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Чемпионат мира Россиянин Каковский сыграет в квалификации ЧМ по снукеру. Первый соперник – легенда Джимми Уайт 10/07/2020 В 16:09