Наслаждайся Eurosport Player 5 дней абсолютно бесплатно

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Ронни О’Салливан и Джадд Трамп

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
6 часов назад | Обновлено 25 минут назад

Ты сможешь отказаться от подписки в любой момент до истечения бесплатного периода.

31 июля в Крусибле стартует чемпионат мира-2020 по снукеру, за которым последуют и другие крупные спортивные ивенты.

В честь возвращения большого спорта Eurosport предоставляет всем новым пользователям при выборе годовой подписки бесплатное использование Eurosport Player в течение пяти дней. Подписку можно отменить в любой момент до истечения пробного периода.

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Вторая половина 2020-го будет сверхнасыщенной: возобновление сезона «Формулы Е», все три «Гранд-тура» в велоспорте, US Open и «Ролан Гаррос» в теннисе и многое другое. Подписывайся прямо сейчас.

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