Многолетний партнер Eurosport переживает эволюцию бренда

Bingo Boom теперь носит название Bet Boom.

С 1 августа букмекерская компания Bingo Boom будет носить другое название – Bet Boom. Поменяется и логотип, но цветовая палитра бренда останется прежней – основными все так же будут желтый, красный и черный.

В основе новой креативной концепции «Открой игру» останется клиентоориентированность и высокий сервис. Теперь к этому добавится акцент на новых категориях: простота, фан и комфорт.

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«Ставки на спорт – развлечение, приятный вид досуга, а не способ дополнительного заработка. Заключение пари позволяет сделать процесс просмотра матча любимой команды еще более увлекательным и интересным», – прокомментировал изменения президент компании Константин Макаров.

Завершение ребрендинга в онлайн продуктах и во всех клубах BetBoom планируется до конца сентября. Eurosport и Bet Boom сотрудничают больше двух лет. Компания является спонсором трансляций тенниса, снукера, зимних и других видов спорта.

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