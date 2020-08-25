Eurosport меняет облик и запускает прямые трансляции на сайте перед началом US Open-2020.

Дорогой пользователь Eurosport,

как дела? Мы не часто разговариваем вот так. 2020 год выдался пугающим, сложным и просто странным, так что мы все в Eurosport надеемся, что ты в безопасности и чувствуешь себя хорошо.

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Во-первых, мы хотим поблагодарить тебя за поддержку во время карантина, когда все спортивные события и прямые трансляции были приостановлены. Мы постарались заполнить этот пробел интересным и развлекательным контентом, и мы глубоко признательны тебе, что ты остаешься с нами на протяжении всего пути.

Спорт наконец-то возвращается. Конечно, не в таком виде, в каком мы привыкли. Кто бы мог подумать, что мы будем следить за плей-офф Лиги чемпионов со стадиями из одного матча? Или что «Ролан Гаррос» состоится в сентябре? Или что мы будем смотреть весь сезон велоспорта осенью, вплоть до окончания «Вуэльты» 8 ноября?

Все будет немного иначе… но по-прежнему увлекательно. Это наша страсть, и даже если события переносятся, а на трибунах нет болельщиков, наш интерес и любовь к спорту останутся с нами.

Eurosport тоже немного меняется, но остается все таким же захватывающим. Спорт возвращается, а мы возвращаемся с обновленным сайтом и новым дизайном нашего бренда. Самое важное изменение – мы сделаем прямые трансляции одним из центральных элементов нашего контента, добавив возможность смотреть прямые эфиры прямо на сайте. Надеемся, когда твои любимые спортивные события снова появятся в календаре, возможность следить за ними совершенно новым способом подарит тебе новые впечатления и эмоции.

Если ты пользуешься веб-версией сайта, то увидишь значительные изменения уже на этой неделе. Если пользуешься нашим приложением, то встретишься с обновлениями в сентябре. Уверены, тебе понравится. Но также мы понимаем, что перемены могут понравиться не всем, поэтому будем рады услышать от тебя любые отзывы. Мы обязательно дадим тебе возможность высказать свое мнение и уверяем – в дальнейшем все станет только лучше.

С нетерпением ждем момента, чтобы показать тебе новый внешний вид и функции сайта. Мы никогда не сталкивались с этим раньше, но летние события мы покажем тебе этой осенью. Надеемся, что мы по-прежнему останемся твоим выбором сейчас и в дальнейшем будущем.

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