Дорогой пользователь Eurosport,

ты, наверное, заметил, что все вокруг стало немного другим. Сегодня произошло самое значительное изменение нашего сайта за последние четыре года. Мы объединили прямые трансляции и весь контент, к которому ты уже привык, в одном месте – на eurosport.ru.

Евроспорт Eurosport меняется... ВЧЕРА В 08:00

Все, что ты любил на старом сайте, по-прежнему останется здесь. Но все новости, результаты и видео дополнятся прямыми спортивными трансляциями, которые помогут тебе полноценно насладиться спортом. Так что, если ты захочешь посмотреть прямой эфир велогонки «Тур де Франс» на той же странице, на которой по утрам читаешь тексты Павла Городницкого – то да, теперь это возможно.

Ты скорее всего заметил некоторые изменения еще в апреле, когда мы добавили раздел «Смотреть» на сайте. Но сегодня мы и правда делаем шаг вперед с нашим новым черным дизайном и более широкой интеграцией прямых трансляций, которая поможет тебе намного легче находить любимые виды спорта в прямом эфире Eurosport и получать удовольствие от их просмотра.

Ожидание окончено Фото: Eurosport

Что изменилось и почему мы это делаем?

Мы хотим собрать весь контент Eurosport в одном месте. Больше спорта – больше эмоций

Мы улучшили наш внешний вид с новым черно-белым дизайном

У тебя по-прежнему есть доступ к часам видео по запросу и привычным тебе статьям, функциям и результатам, а после покупки подписки тебе также станут доступны эксклюзивные прямые трансляции Eurosport в разделе «Смотреть»

Если у тебя уже есть подписка на Eurosport Player, то ты можешь смотреть любимые «Джиро д’Италия» или Australian Open прямо на eurosport.ru в этом же разделе

Что тебя ждет в будущем?

Работа на этом не останавливается. Наша миссия по улучшению твоего опыта никогда не заканчивается – это значит, что мы будем улучшать мобильное приложение, функции сайта и сделаем спортивный контент еще лучше. Вот несколько наших планов:

Глубже интегрировать наши прямые трансляции и сделать их просмотр доступным из статей, страниц матчей, разделов с видами спорта и так далее

Продолжать рассказывать интересные истории и делиться результатами матчей, к которым ты так привык на eurosport.ru

А в не таком отдаленном будущем тебя ждет полностью обновленное приложение. Если у тебя его еще нет, не упусти момент

Как сообщить нам свое мнение об изменениях?

Эту работу мы ведем с целью улучшить твой опыт, но понимаем, что любые изменения вызывают беспокойство. Мы прислушивались ко всем пожеланиям пользователей в процессе разработки и сейчас хотим узнать, что ты думаешь о новом дизайне и новом сайте.

Мы понимаем, что изменения могут понравиться не всем, поэтому просим немножко потерпеть и обещаем улучшать сайт и мобильное приложение по мере движения вперед. Мы будем рады, если ты сможешь оставить свой отзыв здесь.

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