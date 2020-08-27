Где теперь все матчи и результаты дня?

Вкладка «Матчи» Фото: Eurosport

Евроспорт Добро пожаловать в новый Eurosport! 2 ЧАСОВ НАЗАД

Ищи на главной странице вкладку «Матчи». Или кликай сюда. Теперь все результаты по всем видам спорта лежат на одной странице. Мы по-прежнему будем выставлять там все самые важные события из топовых видов спорта: от футбола и тенниса до снукера и «Формулы-1». Матчи и результаты также можно найти на главных страницах разделов по видам спорта.

Что такое вкладка «Смотреть»?

Вкладка «Смотреть» Фото: Eurosport

Здесь собран весь видеоконтент Eurosport: от прямых трансляций на телеканале до коротких роликов, которые создает редакция сайта. Если у тебя есть подписка, ты сможешь смотреть премиум-контент в прямом эфире и в записи, например, трансляции US Open или зимних видов спорта. Если подписки нет, у тебя будет доступ к другим видео – например, к хайлайтам соревнований или обзорам лучших моментов.

Где новостная лента?

На главной странице ее больше нет, но лента осталась на страницах разделов. Ты всегда сможешь пробежаться по последним новостям в тематических разделах «Футбол» «Теннис», «Трансферы» или найти любой другой вид спорта на вкладке «Все виды спорта».

Разделы с видами спорта Фото: Eurosport

Разделы пока сохранили прежний дизайн, поэтому там ты легко найти нужный контент. Приглашаем тебя на страницы разделов, как и на любые другие страницы eurosport.ru!

Как разобраться в главной странице?

Принцип формирования главной немного изменился: теперь ты получаешь доступ не только к новостям и текстам, но и к трансляциям Eurosport. На главной остается только самый важный, самый актуальный и самый просматриваемый контент Eurosport. Если раньше приоритет отдавался хронологии и дате выхода материалов, то сейчас – значимости контента для читателя и спортивного мира. Редакция сайта Eurosport продолжит определять повестку дня для читателя, как и раньше.

Мы сделаем все, чтобы на домашней странице ты чувствовал себя как дома! Пройди опрос и поделись мнением о новом сайте Eurosport: где тебе было удобно, а где не очень?

Евроспорт Eurosport меняется... ВЧЕРА В 08:00