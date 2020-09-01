Автор Eurosport.ru Александр Петров покинул команду сайта после 2,5 лет работы, но оставил наследие из десятков потрясающих колонок, интервью и материалов. Мы собрали самые крутые тексты Саши – те, которые всегда приятно перечитывать.

Евроспорт Как пользоваться новым сайтом Eurosport? Рассказываем 27/08/2020 В 07:28

В 2000-е российский комментатор часто светился в телеигре на Первом канале. При этом достаточно успешно – побеждал и в качестве телезрителя, и в качестве знатока. Получился ностальгический фичер с воспоминаниями Уткина.

Самые душевные колонки Александра посвящены фигурному катанию и его дивам – Аделине Сотниковой, Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Противостояние последних Александр сравнил с сериалом на Netflix.

Разоблачение самых невероятных допинговых кейсов вместе с экспертами в спортивном праве и медицине. Вы удивитесь, но теоретически возможно все!

Страшная история вратаря Евгения Белошейкина. Депрессия и алкоголь довели до самоубийства потенциальную легенду отечественного хоккея.

Расследование о способах заработка на продажах футбольной форме. Одни продают формы, чтобы выживать, другие – строят на этом сложный серый бизнес.

Большой материал о любимом журнале нашей молодости: дикие воспоминания его создателей и сканы страниц передового журнала прилагаются.

История юноши из Краснодара, который прошел через халтуру на испанской стройке, чтобы воплотить мечту – профессионально играть в футбол. И у него получилось. Пусть и где-то на окраине Америки.

Фантастическая история Виктора Коула и его сына. Первый – родился в СССР в интернациональной семье студентки из Союза и студента из Сьерра-Леоне. Второй – родился уже в США и приехал на историческую родину отца, чтобы поднимать в ней экзотический для России бейсбол.

Культовый латиноамериканский преступник, о котором снимают кино и сериалы, обожал футбол и использовал его в своих интересах. Необычное знакомство с Марадоной и кровавые истории за гранью закона – все есть в этом тексте.

Последним материалом Саши на сайте стала рецензия на фильм «Вратарь Галактики». Редакция eurosport.ru желает Александру Петрову новых больших проектов и материалов.

Евроспорт Добро пожаловать в новый Eurosport! 27/08/2020 В 05:27