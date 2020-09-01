Автор Eurosport.ru Александр Петров покинул команду сайта после 2,5 лет работы, но оставил наследие из десятков потрясающих колонок, интервью и материалов. Мы собрали самые крутые тексты Саши – те, которые всегда приятно перечитывать.
Василий Уткин в «Что? Где? Когда?»
В 2000-е российский комментатор часто светился в телеигре на Первом канале. При этом достаточно успешно – побеждал и в качестве телезрителя, и в качестве знатока. Получился ностальгический фичер с воспоминаниями Уткина.
Загитова vs. Медведева
Самые душевные колонки Александра посвящены фигурному катанию и его дивам – Аделине Сотниковой, Евгении Медведевой и Алине Загитовой. Противостояние последних Александр сравнил с сериалом на Netflix.
Допинг через секс и мокрое от мочи сено: это реально?
Разоблачение самых невероятных допинговых кейсов вместе с экспертами в спортивном праве и медицине. Вы удивитесь, но теоретически возможно все!
Трагедия наследника Третьяка
Страшная история вратаря Евгения Белошейкина. Депрессия и алкоголь довели до самоубийства потенциальную легенду отечественного хоккея.
Как устроен бизнес попрошаек по продаже формы
Расследование о способах заработка на продажах футбольной форме. Одни продают формы, чтобы выживать, другие – строят на этом сложный серый бизнес.
Жизнь и смерть еженедельника «Мой футбол»
Большой материал о любимом журнале нашей молодости: дикие воспоминания его создателей и сканы страниц передового журнала прилагаются.
Легионер из России в чемпионате Никарагуа. Что?!
История юноши из Краснодара, который прошел через халтуру на испанской стройке, чтобы воплотить мечту – профессионально играть в футбол. И у него получилось. Пусть и где-то на окраине Америки.
Афроамериканцы поднимают сборную России по бейсболу
Фантастическая история Виктора Коула и его сына. Первый – родился в СССР в интернациональной семье студентки из Союза и студента из Сьерра-Леоне. Второй – родился уже в США и приехал на историческую родину отца, чтобы поднимать в ней экзотический для России бейсбол.
Пабло Эскобар в футболе
Культовый латиноамериканский преступник, о котором снимают кино и сериалы, обожал футбол и использовал его в своих интересах. Необычное знакомство с Марадоной и кровавые истории за гранью закона – все есть в этом тексте.
Последним материалом Саши на сайте стала рецензия на фильм «Вратарь Галактики». Редакция eurosport.ru желает Александру Петрову новых больших проектов и материалов.