Ежегодно в первую среду октября отмечается Международный день детского церебрального паралича (ДЦП).
Проект «Доброшрифт» совместно с благотворительным фондом «Подарок ангелу» помогает детям с ДЦП справиться с болезнью, насколько это возможно. Чтобы привлечь больше внимания к проблеме, 33 ребенка из числа подопечных фонда «Подарок ангелу» придумали 33 буквы особенного шрифта.
Как можно помочь детям?
Вы можете привлечь внимание к Международному дню ДЦП, использовав специальный добрый шрифт.
Также вы можете купить худи, футболку или сумку.
Еще вы можете отправить пожертвование напрямую на специальной странице.
Чтобы побольше узнать о проекте, кликайте по этой ссылке.
В 2019 году проект «Доброшрифт» помог 130 детям с ДЦП, собрав 15 миллионов рублей.