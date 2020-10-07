Ежегодно в первую среду октября отмечается Международный день детского церебрального паралича (ДЦП).

Проект «Доброшрифт» совместно с благотворительным фондом «Подарок ангелу» помогает детям с ДЦП справиться с болезнью, насколько это возможно. Чтобы привлечь больше внимания к проблеме, 33 ребенка из числа подопечных фонда «Подарок ангелу» придумали 33 буквы особенного шрифта.

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Как можно помочь детям?

Вы можете привлечь внимание к Международному дню ДЦП, использовав специальный добрый шрифт.

Также вы можете купить худи, футболку или сумку.

Еще вы можете отправить пожертвование напрямую на специальной странице.

Чтобы побольше узнать о проекте, кликайте по этой ссылке.

В 2019 году проект «Доброшрифт» помог 130 детям с ДЦП, собрав 15 миллионов рублей.

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