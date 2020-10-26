Редакция сайта Eurosport.ru ищет укрепление на позицию ведущего текстовых трансляций – преимущественно футбольных, но могут выпасть теннис, бокс и единоборства.
От вас требуется быть гражданином РФ, как минимум четверка по русскому языку в третьей четверти 9-го класса (или диплом Русского медвежонка) и стремление развлекать десятки тысяч людей, которые заходят на страницы матчей, всеми возможными способами – лингвистическими и не очень.
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