От вас требуется быть гражданином РФ, как минимум четверка по русскому языку в третьей четверти 9-го класса (или диплом Русского медвежонка) и стремление развлекать десятки тысяч людей, которые заходят на страницы матчей, всеми возможными способами – лингвистическими и не очень.