Урааа, распродажа! Мы предлагаем годовую подписку на Eurosport по цене 879,5 рублей вместо обычной цены 1759 рублей. Предложение доступно ограниченное время* (читай технические подробности акции в самом конце поста).

Евроспорт Eurosport.ru ищет ведущего текстовых трансляций. Твой шанс попасть в команду! 26/10/2020 В 19:29

Оставайся на связи со спортом и атлетами, которых ты так любишь, потому что мы, как и всегда, приготовили для тебя онлайн-трансляции, HD-качество, возможность просмотра с нескольких девайсов, записи матчей, а также – в некоторых видах спорта – показ с выбором наиболее удобной камеры.

Как подписаться?

Нужно сделать всего три простых шага.

Выберите ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ

Создай учетную запись

Подтверди подписку, указав платежные данные

А чего смотреть?

Мы показываем много разного спорта – это турниры «Большого шлема» в теннисе, а еще важные ивенты WTA и ATP-туров, весь топовый велоспорт, снукер, зимние виды спорта (включая славные лыжи и биатлон), авто- и мотогонки разных серий, но это далеко не все.

Наша подписка предоставляет доступ к современной спортивной стриминг-платформе, широкой базе матчей в записи и хайлайтам важнейших событий. Управлять сервисом можно самостоятельно исходя из предпочтений: можно даже выбрать, что слушать – комментатора или интершум.

Список ближайших соревнований на Eurosport можно проверить в разделе «Программа» по этой ссылке.

На каких девайсах можно смотреть Eurosport?

Везде, где тебе удобно – у нас есть приложения для основных платформ.

Смотри на планшете, смартфоне, компьютере

Смотри на ТВ с AirPlay или Chromecast

Смотри на приставках Apple TV, Android TV, Xbox, PlayStation

Что такое Черная пятница?

Это давняя американская традиция распродаж, которая получила популярность в мире в последние годы. Она связана с праздником Дня благодарения. В конце ноября ты можешь найти скидки на многие любимые вещи и сервисы, это действительно выгодно, а мы в Eurosport предлагаем тебе неплохо сэкономить на годовой подписке.

*Специальное предложение доступно до 23:59 30 ноября 2020 года. Доступ к году спорта обойдется в 879.50₽. Cтандартная цена – 1759₽. Подписка автоматически продлевается каждый год по стандартной годовой цене (на момент даты продления), если не отменить ее до даты продления. Срок 12 месяцев начинается с даты первого платежа. Все цены указаны с учетом НДС. Доступ предоставляется ко всему контенту Eurosport Player. Предложение недоступно для существующих подписчиков.

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