Стартовал зимний сезон. Лыжные гонки, биатлон, прыжки с трамплина – все это вы можете увидеть в эфире Eurosport. Кроме того, поклонники снукера смогут проследить за топовейшими матчами элиты. И у нас для вас есть отличные новости – все это вы можете посмотреть бесплатно и совершенно легально. Никаких пиратов, никаких фишинговых ссылок – весь декабрь вы можете смотреть Eurosport бесплатно.

С 1 по 31 декабря медиасервис MEGOGO предоставляет поклонникам спорта возможность смотреть Eurosport без оформления подписки. Это легко проверить, перейдя по этой ссылке.

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Перед новогодними праздниками состоятся важные этапы Кубков мира по змним видам спорта. Лыжи – Давос и Дрезден. Биатлон – Контиолахти и Хохфильцен. Прыжки на лыжах с трамплина – Нижний Тагил, Энгельберг, этап турне «Четырех трамплинов» в Оберсдорфе и чемпионат мира в Планице. Кроме того, с 7 декабря будут доступны трансляции снукерного турнира Scottish Open. Чтобы смотреть все эти соревнования бесплатно, достаточно установить приложение MEGOGO или смотреть в браузере по ссылке:

Акция продлится до 31 декабря. Трансляции доступны зрителям на территории России.

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