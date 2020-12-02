Стартовал зимний сезон. Лыжные гонки, биатлон, прыжки с трамплина – все это вы можете увидеть в эфире Eurosport. Кроме того, поклонники снукера смогут проследить за топовейшими матчами элиты. И у нас для вас есть отличные новости – все это вы можете посмотреть бесплатно и совершенно легально. Никаких пиратов, никаких фишинговых ссылок – весь декабрь вы можете смотреть Eurosport бесплатно.
С 1 по 31 декабря медиасервис MEGOGO предоставляет поклонникам спорта возможность смотреть Eurosport без оформления подписки. Это легко проверить, перейдя по этой ссылке.
Перед новогодними праздниками состоятся важные этапы Кубков мира по змним видам спорта. Лыжи – Давос и Дрезден. Биатлон – Контиолахти и Хохфильцен. Прыжки на лыжах с трамплина – Нижний Тагил, Энгельберг, этап турне «Четырех трамплинов» в Оберсдорфе и чемпионат мира в Планице. Кроме того, с 7 декабря будут доступны трансляции снукерного турнира Scottish Open. Чтобы смотреть все эти соревнования бесплатно, достаточно установить приложение MEGOGO или смотреть в браузере по ссылке:
Акция продлится до 31 декабря. Трансляции доступны зрителям на территории России.