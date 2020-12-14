Не работать и кайфовать – хорошо, но кайфовать от работы еще лучше. И мы предлагаем эту возможность! Если ты хочешь делать Eurosport.ru лучше, приносить клики и лайки, развивать сайт и соцсети, то тебе по адресу. У нас есть сразу две новые вакансии.

Редактор ленты новостей

Евроспорт Хочешь смотреть лыжи, снукер и биатлон бесплатно? У нас есть легальный способ 02/12/2020 В 12:54

Кому подойдет: кто живет в мире спортивных новостей, не боится сменной работы по графику, понимает тенденции и смотрит на спортивные новости чуть шире, чем результат и обзор матча.

Наши требования:

Грамотный, очень ГРАМОТНЫЙ русский язык

Гражданство РФ

Опыт работы в медиа или профессиональный опыт работы с текстами

Понимание трендов и умение сформировать повестку дня

Стремление развиваться за рамками обязанностей

Умение выйти за рамки в подходящий момент и со вкусом

Что нужно делать: писать новости и тексты о спорте и околоспорте на протяжении 8-часовой смены и ставить все это дело на сайт

Что мы можем предложить: команду, которая научит и поддержит, работу на удаленке, график работы 4-2, 8-часовые рабочие смены (в основном по вечерам с 15:00, 16:00 или 17:00 по Москве), отпуск на 28 дней в году, участие в других активностях сайта.

Микрофон с логотипом Eurosport Фото: Getty Images

Редактор социальных сетей

Кому подойдет: кто часами залипает в твиттере и инстаграме, следит в телеграме за новейшей спортжурналистикой, умеет остроумно шутить и понимает, как нахватать лайков.

Наши требования:

Грамотный русский язык

Понимание трендов

Гражданство РФ

Опыт работы в SMM или в спортивных проектах будет преимуществом

Чувства вкуса, меры и юмора

Чутье на вирусные штуки

Стремление вывести соцсети Eurosport на новый уровень

Что нужно делать: придумывать свой контент, постить материалы сайта, анонсы трансляций канала и видеоролики в социальные сети и мессенджеры, с которыми работает Eurosport.ru (ВК, фейсбук, телеграм, инстаграм, твиттер, Одноклассники, тикток, вайбер, Яндекс Дзен) и участвовать в редакционных движухах.

Что мы можем предложить: команду, которая научит и поддержит, работу на удаленке, график 4-2, 8-часовые рабочие смены (преимущественно вечерние с 16:00 или 17:00, но есть и дневные с 12:00), отпуск на 28 дней в году, участие в других активностях сайта.

Что делать и куда писать?

Присылайте резюме (если есть примеры работ – с примерами работ) на почтовый адрес job.eurosport.ru@gmail.com .

. Вместе с резюме укажите в письме три идеи для редакции Eurosport.ru : это может быть тема для текста/видео, предложение как стать лучше или аргументированная просьба уволить надоевшего автора.

: это может быть тема для текста/видео, предложение как стать лучше или аргументированная просьба уволить надоевшего автора. Учитывайте, пожалуйста, что требования к вакансиям обязательны!

Мы не можем гарантировать, что ответим на каждый запрос, но обязательно свяжемся с подходящими кандидатами для обсуждения условий и тестового задания.

Пишите письма, мы вас ждем!

Евроспорт Скидка 50% на годовую подписку Eurosport! Почувствуй Черную пятнцу! 23/11/2020 В 18:11