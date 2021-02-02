Eurosport подвел итоги конкурса, по результатам которого случайным образом был определен победитель. Пользователь с электронным адресом ***orak@hotmail.com выиграл годовую подписку на Eurosport Player. Поздравляем!

Условия конкурса были просты: нужно было иметь действующую оплаченную подписку Eurosport Player, полностью пройти опрос Eurosport, а также оставить адрес электронной почты в специальном разделе анкеты опроса. В конкурсе могли принять участие исключительно лица, достигшие 18 лет.

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В ближайшее время счастливый победитель получит код для подписки, а также инструкцию, как его активировать.

Всех участников конкурса и результат розыгрыша можно найти по ссылке

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