Не работать и кайфовать – хорошо, но кайфовать от работы – еще лучше. И мы предлагаем эту возможность! Если ты хочешь делать Eurosport.ru круче, приносить клики и лайки, развивать сайт и соцсети, то тебе по адресу. У нас есть новая вакансия.

Редактор социальных сетей

Кому подойдет: кто часами залипает в твиттере и инстаграме, следит в телеграме за новейшей спортжурналистикой, умеет остроумно шутить и понимает, как нахватать лайков.

Евроспорт Итоги розыгрыша годовой подписки на Eurosport после опроса подписчиков Eurosport Player 02/02/2021 В 12:26

Наши требования:

грамотный русский язык;

понимание трендов;

гражданство РФ;

чувства вкуса, меры и юмора;

чутье на вирусные штуки;

стремление вывести соцсети Eurosport на новый уровень;

опыт работы в SMM или в спортивных проектах будет преимуществом!

Что нужно делать: придумывать свой контент, постить материалы сайта, анонсы трансляций канала и видеоролики в социальные сети и мессенджеры, с которыми работает Eurosport.ru (ВК, фейсбук, телеграм, инстаграм, твиттер, Одноклассники, тикток, вайбер, Яндекс Дзен) и участвовать в редакционных движухах.

Что мы можем предложить: команду, которая научит и поддержит, график 4-2 или частичную занятость с выбором рабочих дней по согласованию, 8-часовые рабочие смены (с 8/9 утра, с 16/17 вечера и с 12 до 20), участие в других активностях сайта (тексты, текстовые трансляции) за дополнительный гонорар.

Что делать и куда писать?

Присылайте резюме (если есть примеры работ – с примерами работ) на почтовый адрес job.eurosport.ru@gmail.com .

. Вместе с резюме укажите в письме три идеи для редакции Eurosport.ru : это может быть тема для текста/видео, предложение как стать лучше или аргументированная просьба уволить надоевшего автора.

: это может быть тема для текста/видео, предложение как стать лучше или аргументированная просьба уволить надоевшего автора. Учитывайте, пожалуйста, что требования к вакансиям обязательны!

Мы не можем гарантировать, что ответим на каждый запрос, но обязательно свяжемся с подходящими кандидатами для обсуждения условий и тестового задания.

Пишите письма, мы вас ждем!

Евроспорт Eurosport.ru ищет SMM-редактора и новостника. В новый год – с новой работой! 14/12/2020 В 13:02