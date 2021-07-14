Лето – отличное время для перемен в жизни. Если ты устал от жары и хочешь чего-то свежего и интересного, мы со своей стороны предлагаем делать Eurosport.ru лучше, приносить клики и лайки, развивать сайт и соцсети. Сейчас расскажем подробнее, кого мы ищем и зачем.

Футбольный автор

Кому подойдет: кто любит писать тексты, реагировать на повестку и создавать ее, кто кипит идеями и не понимает, как успеть все реализовать.

Евроспорт Eurosport.ru ищет SMM-редакторов. Рви соцсети с нами! 30/03/2021 В 17:24

Что мы хотим от тебя:

Грамотно и складно писать на русском языке;

Иметь опыт публикаций на спортивную или неспортивную тематику;

Чувствовать тренды в футболе, понимать повестку (особенно в российском футболе);

Быстро реагировать на задачи и правки редактора;

Не бояться звонить/писать и говорить со спикерами, если от этого материал выиграет;

Быть открытым для другой работы с текстами на сайте – от текстовых трансляций до написания новостей.

Микрофон Eurosport Фото: Eurosport

Редактор соцсетей

Кому подойдет: кто часами залипает в твиттере и инстаграме, следит в телеграме за новейшей спортжурналистикой, умеет остроумно шутить и понимает, как нахватать лайков.

Что мы хотим от тебя:

Грамотно и складно писать на русском языке;

Иметь опыт работы с социальными сетями;

Понимать спортивный контекст: отличать Миранчуков (Антона, Алексея и Велкома) и разбираться в актуальных мемасах;

Уметь придумывать свой контент для соцсетей;

Знать, где и как находить уникальный контент для соцсетей;

Обладать базовыми навыками в графических редакторах.

Что нужно знать про нас:

Будем выплачивать гонорары в зависимости от количества и качества работы, условия оговариваются индивидуально;

Обучим работе с текстами, правками и версткой, поможем с авторским стилем, сделаем сильнее;

Гарантируем нетоксичную и душевную онлайн-редакцию без абьюза и давления;

Даем перспективу карьерного роста в любом направлении работы сайта.

В письме-заявке обязательно прислать:

Резюме с примерами работ или публикаций;

3 идеи для небанальных материалов на Eurosport.ru, которые никогда не выходили на других сайтах на русском языке.

Мы не можем гарантировать, что ответим на каждый запрос, но обязательно свяжемся с подходящими кандидатами для обсуждения условий и тестового задания.

Ждем писем на job.eurosport.ru@gmail.com

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