Лето – отличное время для перемен в жизни. Если ты устал от жары и хочешь чего-то свежего и интересного, мы со своей стороны предлагаем делать Eurosport.ru лучше, приносить клики и лайки, развивать сайт и соцсети. Сейчас расскажем подробнее, кого мы ищем и зачем.

Футбольный автор

Кому подойдет: кто любит писать тексты, реагировать на повестку и создавать ее, кто кипит идеями и не понимает, как успеть все реализовать.
Евроспорт
Eurosport.ru ищет SMM-редакторов. Рви соцсети с нами!
30/03/2021 В 17:24
Что мы хотим от тебя:
  • Грамотно и складно писать на русском языке;
  • Иметь опыт публикаций на спортивную или неспортивную тематику;
  • Чувствовать тренды в футболе, понимать повестку (особенно в российском футболе);
  • Быстро реагировать на задачи и правки редактора;
  • Не бояться звонить/писать и говорить со спикерами, если от этого материал выиграет;
  • Быть открытым для другой работы с текстами на сайте – от текстовых трансляций до написания новостей.

Микрофон Eurosport

Фото: Eurosport

Редактор соцсетей

Кому подойдет: кто часами залипает в твиттере и инстаграме, следит в телеграме за новейшей спортжурналистикой, умеет остроумно шутить и понимает, как нахватать лайков.
Что мы хотим от тебя:
  • Грамотно и складно писать на русском языке;
  • Иметь опыт работы с социальными сетями;
  • Понимать спортивный контекст: отличать Миранчуков (Антона, Алексея и Велкома) и разбираться в актуальных мемасах;
  • Уметь придумывать свой контент для соцсетей;
  • Знать, где и как находить уникальный контент для соцсетей;
  • Обладать базовыми навыками в графических редакторах.

Что нужно знать про нас:

  • Будем выплачивать гонорары в зависимости от количества и качества работы, условия оговариваются индивидуально;
  • Обучим работе с текстами, правками и версткой, поможем с авторским стилем, сделаем сильнее;
  • Гарантируем нетоксичную и душевную онлайн-редакцию без абьюза и давления;
  • Даем перспективу карьерного роста в любом направлении работы сайта.

В письме-заявке обязательно прислать:

  • Резюме с примерами работ или публикаций;
  • 3 идеи для небанальных материалов на Eurosport.ru, которые никогда не выходили на других сайтах на русском языке.
Мы не можем гарантировать, что ответим на каждый запрос, но обязательно свяжемся с подходящими кандидатами для обсуждения условий и тестового задания.
Ждем писем на job.eurosport.ru@gmail.com
Евроспорт
Итоги розыгрыша годовой подписки на Eurosport после опроса подписчиков Eurosport Player
02/02/2021 В 12:26
Евроспорт
Eurosport.ru ищет SMM-редактора и новостника. В новый год – с новой работой!
14/12/2020 В 13:02