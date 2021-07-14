Лето – отличное время для перемен в жизни. Если ты устал от жары и хочешь чего-то свежего и интересного, мы со своей стороны предлагаем делать Eurosport.ru лучше, приносить клики и лайки, развивать сайт и соцсети. Сейчас расскажем подробнее, кого мы ищем и зачем.
Футбольный автор
Кому подойдет: кто любит писать тексты, реагировать на повестку и создавать ее, кто кипит идеями и не понимает, как успеть все реализовать.
Евроспорт
Eurosport.ru ищет SMM-редакторов. Рви соцсети с нами!
Что мы хотим от тебя:
- Грамотно и складно писать на русском языке;
- Иметь опыт публикаций на спортивную или неспортивную тематику;
- Чувствовать тренды в футболе, понимать повестку (особенно в российском футболе);
- Быстро реагировать на задачи и правки редактора;
- Не бояться звонить/писать и говорить со спикерами, если от этого материал выиграет;
- Быть открытым для другой работы с текстами на сайте – от текстовых трансляций до написания новостей.
Микрофон Eurosport
Фото: Eurosport
Редактор соцсетей
Кому подойдет: кто часами залипает в твиттере и инстаграме, следит в телеграме за новейшей спортжурналистикой, умеет остроумно шутить и понимает, как нахватать лайков.
Что мы хотим от тебя:
- Грамотно и складно писать на русском языке;
- Иметь опыт работы с социальными сетями;
- Понимать спортивный контекст: отличать Миранчуков (Антона, Алексея и Велкома) и разбираться в актуальных мемасах;
- Уметь придумывать свой контент для соцсетей;
- Знать, где и как находить уникальный контент для соцсетей;
- Обладать базовыми навыками в графических редакторах.
Что нужно знать про нас:
- Будем выплачивать гонорары в зависимости от количества и качества работы, условия оговариваются индивидуально;
- Обучим работе с текстами, правками и версткой, поможем с авторским стилем, сделаем сильнее;
- Гарантируем нетоксичную и душевную онлайн-редакцию без абьюза и давления;
- Даем перспективу карьерного роста в любом направлении работы сайта.
В письме-заявке обязательно прислать:
- Резюме с примерами работ или публикаций;
- 3 идеи для небанальных материалов на Eurosport.ru, которые никогда не выходили на других сайтах на русском языке.
Мы не можем гарантировать, что ответим на каждый запрос, но обязательно свяжемся с подходящими кандидатами для обсуждения условий и тестового задания.
Ждем писем на job.eurosport.ru@gmail.com
Евроспорт
Итоги розыгрыша годовой подписки на Eurosport после опроса подписчиков Eurosport Player
Евроспорт
Eurosport.ru ищет SMM-редактора и новостника. В новый год – с новой работой!