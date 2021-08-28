По последней статистике каждый человек в среднем поднимает телефон 58 раз в день, при этом 40 раз время пользования не превышает даже двух минут. Из смартфона мы узнаем последние новости из мира, семьи, работы – минимального времени обычно хватает на то, чтобы оперативно получить актуальную инфу.

Но для спортивных фанатов 120 секунд – это очень мало, чтобы вникнуть в повестку и впитать нужные факты со стадионов, дворцов и кортов. Для духа времени уже недостаточно пробегаться по заголовкам – важно понимать главное и отделять факты от инфошума. И за тебя это делает приложение Eurosport – главный экран эмоций от голов, очков, секунд.

Криштиану Роналду (вероятно) отвлекся на приложение Eurosport во время матча «Манчестер Юнайтед» – «Ювентус» Фото: Getty Images

Евроспорт Ищем новых авторов и редакторов соцсетей. А вдруг это ты? 14/07/2021 В 10:05

На главной странице сайта Eurosport.ru всегда полыхает раздел «Это пропустить нельзя» – только важнейшие истории, которые определяют картину дня. Но в приложении для iOS и Android этот раздел навечно закреплен на самом первом экране. Держи наш апп на стартовой странице смартфона при разблокировке и одним касанием узнавай всю актуальную информацию. Результаты главных матчей, онлайн-трансляции, свежие новости, качественная аналитика и резонансные колонки, квизы и развлечения – только кликни, он появится (Eurosport).

Если ты чувствуешь, что FOMO (навязчивый страх пропустить что-то интересное) – это про тебя, то скорее выбирай пункт «Последние материалы». Фильтр превратит приложение из редакторской подборки в хронологическую ленту и покажет, что происходит в спорте в эту самую минуту, практически одновременно с твоим тапом.

В 2021 году свободного времени у всех становится все меньше – прекрасно понимаем, что не каждый готов следить за всеми-всеми-всеми видами спорта на свете. И на Eurosport есть отдельные разделы для любого вида (повезло). Без ума от РПЛ и Лиги чемпионов? Жми на «Футбол». Переживаешь за Медведева и Рублева? А мы – дом тенниса. Срываешь голос за Большунова и Устюгова? «Лыжные гонки» – пожалуйста. Знаешь героев лыжного двоеборья? А у нас и про это есть обновляющийся раздел.

Все они собраны в правом нижнем углу экрана. Приложение легко персонализировать – просто зарегистрируй аккаунт на сайте. Так любимые виды спорта проще добавлять в «Мои интересы», чтобы в следующий раз переходить к свежим новостям без лишних поисков и усилий. С личным профилем можно даже управлять, что ты увидишь при первом клике на апп Eurosport – главную страницу или сразу тот раздел, который хочешь. Зачем смотреть на лицо Месси с Роналду, если ты тащишься от Загитовой и Тутберидзе? С нами у тебя будет такая возможность.

Алина Загитова, Россия, Олимпиада-2018 в Пхёнчхане Фото: Getty Images

В аккаунте еще можно настроить оповещения, чтобы расчесать синдром упущенной выгоды до полного удовлетворения. Обещаем, что не будем доставать пушами (только суперважные новости), а еще что расскажем вовремя абсолютно все, что хочешь знать о любимом виде спорта. В профиле приложения с этим справится даже медведь, которого в детстве поборол Хабиб Нурмагомедов. В графе «Управление оповещениями» выбирай, какую информацию хочешь получить сразу же по ее появлении в пространстве, и подписывайся на нужные пуши.

Если вдруг у тебя меньше 120 секунд на смартфон, то главнее всего – это, конечно, результаты текущих событий. Для них в приложении созрела специальная вкладка – видишь слово «Матчи» внизу экрана? Кликай и попадешь во вселенную всех игр, встреч и поединков, которые произошли за сутки или только произойдут в течение вечера. В выпадающем списке «Вчера/Сегодня/Завтра» можно посмотреть все актуальные счета на табло примерно за 36 часов до и через 36 часов после – нужно лишь правильно отрегулировать перечень.

Матчи, которые проходят в эту конкретную минуту, доступны по фильтру с часами в правом верхнем углу. Как раз выше находится раздел «Все результаты» – мы тоже придумали его для тебя, если тебе хочется более крафтовой инфы.

Футболист Серхио Рамос (вероятно) смотрит снукер с комментариями Владимира Синицына на Eurosport Фото: Getty Images

Обширнейшая база матчей, боев, забегов, заездов и заплывов доступна для всех, кто четко знает, какие данные нужны ему прямо сейчас. Календарь «Формулы-1» на этот сезон? Шесть кликов с главной страницы. Таблица чемпионата России по волейболу? Все те же шесть прикосновений к экрану. Список бомбардиров английской Премьер-лиги? Всего пять тапов, чтобы увидеть на первом месте голеадоров «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси». И так будет с каждым (видом спорта, который тебе нужен).

И это мы еще не касались каналов Eurosport. В 2021-м любой пользователь способен посмотреть все трансляции, на которые у нас хватает прав. Теннис, велоспорт, все зимние виды, вплоть до чемпионата мира по фигурному катанию, биатлону и лыжным гонкам, куча автоспортивных ивентов – в режиме лайв с голосами любимых комментаторов и экспертов. Вкладка «Смотреть» уютно расположилась между «Главной» и «Матчами» – как раз, чтобы не потеряться в потоке информации.

Здесь все так же, как в остальном приложении, – сначала перед глазами появляется лента с прямым эфиром каналов Eurosport 1, Eurosport 2 и даже отдельными видами во время крупных турниров. Мы покажем лучшие моменты топовых соревнований, чтобы ты, зритель, вновь пережил победы любимых спортсменов, ощутил гордость за страну или родную команду, а также лично увидел главные секунды мирового спорта здесь и сейчас.

Александр Большунов с золотой медалью ЧМ-2021 Фото: Getty Images

В разделе «Смотреть» доступны хайлайты важнейших турниров, эфиры наших телеканалов, видео по подписке и без, повторы наших шоу и видеопроектов, обзоры крутейших матчей и все то же удобное разделение роликов по видам спорта – выбирай только то, что интересно конкретно тебе, болельщику. Все турниры «Большого шлема» и теннисные чемпионаты ATP с участием Даниила Медведева, Кубок мира по лыжным гонкам с Александром Большуновым, максимально зрелищный биатлон, весь велоспорт с комментариями легендарного Сергея Курдюкова, снукер с атмосферой Владимира Синицына, зимние виды, автоспорт – эмоции и страсти гарантированы.

Чтобы получить полную картину, подписывайся на видеоконтент Eurosport – удобный сервис стоит всего 349 рублей в месяц (меньше 12 рублей в сутки – у вас же есть 12 рублей в сутки?), а в год сумма падает до 1750 рублей (4 рубля 80 копеек в день!). HD-качество, доступ с нескольких устройств, трансляции с разных камер и разных кортов – и все по не самой кусачей цене.

В среднем каждый человек поднимает телефон 58 раз в день. После всех доводов минимум 57 из них теперь приходится на проверку приложения Eurosport. Прыгай в нашу вселенную и ты – где еще можно найти всю гамму спортивных эмоций.

Евроспорт Eurosport.ru ищет SMM-редакторов. Рви соцсети с нами! 30/03/2021 В 17:24