Телеканал Discovery покажет документальный фильм про экологию Земли. Идея создания проекта Earthshot Prize принадлежит одному из первых лиц Великобритании – принцу Уильяму, герцогу Кембриджскому.

Задумка Уильяма – изменить судьбу планеты в лучшую сторону в течение 10 лет. В 2020-м принц объявил о присуждении призов Earthshot – пяти ежегодных Нобелевских премий за охрану окружающей среды в миллион фунтов стерлингов.

Фильм Discovery, состоящий из пяти выпусков, приурочен к дебютному Earthshot, который состоится 17 октября в лондонском Alexandra Palace.

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Дани Алвес Фото: Eurosport

В первом выпуске одним из героев станет футболист сборной Бразилии и самый титулованный игрок планеты Дани Алвес. Он расскажет о переживаниях, связанных с большим потреблением мяса и проблеме гибели лесов на родине.

Премьера документального фильма состоится в ноябре на Discovery Channel.

Помимо Алвеса, в съмках участвовала супруга Жерара Пике, Шакира. Она появится во втором выпуске.

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