Привет! Если ты читаешь этот текст, то у тебя есть возможность стать частью команды Eurosport.ru. Классно снимаешь и монтируешь видео? Любишь вести соцсети? Обожаешь спорт? Твоя голова раскалывается от креативных идей? Тогда ты – тот, кого мы ищем на позиции видеоредактора и SMM-редактора (на самом деле требований чуточку больше – читай ниже)!
ВИДЕОРЕДАКТОР
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Кому подойдет: кто любит спорт и видеомонтаж, умеет снимать и выставлять кадр самостоятельно, уверенно и быстро исполняет задачи.
Евроспорт
Приложение Eurosport нужно всем. Как не пропустить трансляции и новости любимых видов спорта
Наши требования:
- Жить в Москве или ее окрестностях;
- Владеть русским языком на уровне хорошего сертификата «Русского медвежонка»;
- Отличать Серену Уильямс от Ронни О'Салливана;
- Снимать, чтобы картинка была как в «Sex Education»
- Работать со звуком, чтобы был как у Вильнёва в «Дюне»;
- Монтировать, чтобы Зак Снайдер балдел и требовал еще черно-белую версию;
- Пользоваться пакетом Adobe так, чтобы вам дали прозвище Мистер Премьер (или Его Величество After Ef.).
Что нужно делать: снимать и монтировать видео, работать с графикой для видео в фотошопе, редактировать уже имеющиеся ролики и хайлайты, иногда – выезжать в поле и снимать, то есть скилл работы с оброрудованием будет преимуществом.
Что мы можем предложить: команду, которая научит и поддержит, работу на удаленке, свободный график работы по договоренности, отпуск на 28 дней в году, участие в других активностях редакции.
Микрофон Eurosport
Фото: Eurosport
РЕДАКТОР СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Кому подойдет: кто часами зависает в телеграме и инстаграме, следит за спортивной повесткой в твиттере, умеет остроумно шутить и понимает, как нахватать лайков.
Наши требования:
- Грамотный русский язык;
- Понимание трендов;
- Опыт работы в SMM или в спортивных проектах будет преимуществом;
- Чувства вкуса, меры и юмора;
- Чутье на вирусные штуки;
- Стремление вывести соцсети Eurosport на новый уровень.
Что нужно делать: придумывать свой контент, постить материалы сайта, анонсы трансляций канала и видеоролики в социальные сети и мессенджеры, с которыми работает Eurosport.ru (ВК, фейсбук, телеграм, инстаграм, твиттер, Одноклассники, вайбер, Яндекс Дзен) и участвовать в редакционных движухах.
Что мы можем предложить: команду, которая научит и поддержит, официальное оформление по ГПХ, работу на удаленке, частичную занятость по договоренности (1-2-3 выхода в неделю, в зависимости от насыщенности), 8-часовые рабочие смены (либо с 8, либо с 16, но есть и дневные с 11-12), участие в других активностях сайта.
Борис Беккер
Фото: Getty Images
Что делать и куда писать?
- Присылайте резюме (если есть примеры работ – с примерами работ) на почтовый адрес job.eurosport.ru@gmail.com.
- В теме письма указывайте интересующую вакансию.
- Вместе с резюме укажите в письме три идеи для редакции Eurosport.ru: это может быть тема для текста/видео или предложение как стать лучше.
- Учитывайте, пожалуйста, что требования к вакансиям обязательны!
- Мы не можем гарантировать, что ответим на каждый запрос, но обязательно свяжемся с подходящими кандидатами для обсуждения условий и тестового задания.
- Мы планируем закрыть вакансии до конца ноября.
Пишите письма, мы вас ждем!
Евроспорт
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Евроспорт
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