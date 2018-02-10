Черемисинов Увозит Победу из Бонна

Российский фехтовальщик Алексей Черемисинов остался единственным непобежденным спортсменом на традиционном турнире «Боннский лев» в Германии.

Субботнее соревнование началось для Алексея с группового раунда. На данном этапе один из лучших рапиристов РФ взял верх во всех шести поединках, в которых ему выпало принимать участие (5:0, 5:2, 5:4, 5:2, 5:3 и 5:3). Столь удачный старт стал залогом быстрого продвижения вперед по турнирной сетке.

Следующей противостояние с участием Алексея состоялось уже на стадии одной тридцать второй. В данном случае ему пришлось померяться силами с Жаном-Полем Тони Элиссе. Поединок вышел одним из наиболее напряженных на упомянутом этапе. В конце концов, Черемисинову посчастливилось сломить сопротивление неуступчивого француза, и выйти из противостояния победителем – 15:14.

Полной противоположностью вышеописанному стала дуэль с Маором Хатоелем, представляющим Израиль. Здесь доминирование Алексея не поддавалось ни малейшему сомнению и привело к тому, что поединок закончился с едва ли не максимальным разрывом – 15:4.

Одна восьмая финала вновь заставила Алексея собраться с мыслями, и показать свои лучшие способности. В данном случае он скрестил клинки с титулованным американцем Гереком Мейнхардтом. Здесь, как и в противостоянии с Тони Элиссе, судьба победителя решилась в последний миг, когда заключительный укол был сделан именно Алексеем – 15:14 в пользу россиянина.

К слову, на стадии одной восьмой прекратил выступления Тимур Сафин, уступивший итальянцу Гийому Бьянки 13:15.

В четвертьфинале Черемисинову бросил вызов британец Маркус Мепстед. Островитянин боролся весьма неплохо, но до уровня Алексея, все же, не дотягивал, ввиду чего и вынужден был капитулировать – 7:15.

Гийом Бьянки на собственном опыте подтвердил справедливость утверждения о невозможности дважды войти в одну и ту же реку, встретившись на стадии полуфинала с представителем РФ. На сей раз, он не нашел должных контруаргументов против стремительных атак Черемисинова, и вынуждено довольствовался третьим местом – 15:8 для Алексея.

В другой дуэли стадии одной второй финала встречались Александр Массиалас из Соединенных Штатов и Жереми Кадо из Франции. Более ловким оказался именно американец, победивший со счетом 15:11.

Вопреки ожиданиям, заключительный поединок не стал слишком сложным для Алексея, который весьма спокойно довел дело до победы – 15:8.