Россияне в Шаге от Пьедестала на «Боннском Льве»

В пятницу и субботу в немецком Бонне состоялась индивидуальная программа вышеупомянутого турнира для рапиристов, а уже в воскресенье любителей спорта ждали командные поединки. Представители США, России и ряда других сильных сборных пропускали стадию одной шестнадцатой ввиду солидного рейтинга. Среди состоявшихся поединков интересными результатами запомнились встречи Венгрии с Канадой (45:39), Украины с Аргентиной (45:33), а также Китая и Колумбии (45:23).

В одной восьмой российские атлеты встречались с представителями Египта и оказались сильнее, победив с убедительным отрывом – 45:35. Американцы свою дуэль вели против венгров, и также не знали проблем – 45:30 на табло. Крайне напряженным выдался поединок между китайцами и украинцами, завершившийся в пользу первых – 44:43. Попотеть пришлось и итальянцам, поборовшим команду Гонконга – 44:39.

В четвертьфинале спортсмены из США на удивление легко расправились с фехтовальщиками из Поднебесной – 45:26. Российской дружине выпало пройти испытание на прочность при встрече с командой Японии. Дальневосточные спортсмены оказались «крепкими орешками», но все же сложили оружие – 43:42. Представители Южной Кореи также не без труда остановили сборную Италии – 45:42. В дуэли команд Германии и Франции более сильными оказались именно Ле Бле – 45:37 в их пользу.

На стадии полуфиналов встречались пары США – Россия и Корея – Франция. В первом случае, несмотря на все старания спортсменов из РФ, победа досталась именно звездно-полосатым, которые засветили на табло итоговые 45:37.

В параллельном противостоянии дела шли лучше у корейцев, которые нанесли на девять уколов больше, чем их соперники – 45:36.

В борьбе за третье место россияне и французы выдали крайне зрелищный и напряженный поединок, в котором удача улыбнулась именно атлетам из Западной Европы – 44:43.

Заключительная же встреча проходила совершенно в ином ключе. Американцы сумели создать комфортный для себя задел, и в дальнейшем вели поединок более расслабленно, что заставляло их соперников еще больше ошибаться. Счет 45:32 на табло стал яркой иллюстрацией преимущества заокеанских гостей над своими конкурентами.