Имоден Победил на Домашнем Гран-При в Анахайме

Калифорнийский городок на прошедших выходных принимал элиту мирового фехтования, состязавшуюся в рапире. Предварительные встречи у мужчин состоялись в пятницу, а у девушек – в субботу. Финальные же поединки в обоих случаях прошли в воскресенье.

Рэйс Имбоден, выступавший в родных стенах, начал свой турнирный путь со стадии одной тридцать второй финала, в которой он встречался с Маором Хатоэлем, выступающим под знаменами Израиля. Опытный американец не ощутил особых проблем с соперником и достаточно быстро квалифицировался в следующую стадию – 15:4 на табло в его пользу.

В одной шестнадцатой Имбодену пришлось не в пример сложнее, причиной чему был доставшийся ему в соперники соотечественник Майлз Чемли-Уотсон. В данном случае оба участника поединка показали себя с лучшей стороны, пытаясь вырвать победный для себя результат. И все же, некое едва уловимое преимущество было именно у Рэйса, который сумел нанести своему визави пятнадцать точных уколов, пропустив лишь двенадцать в свой адрес.

В одной восьмой Имбодену также не приходилось рассчитывать на «лёгкую прогулку», ведь скрестить с ним клинки выпало французу Жереми Кадо. И тем не менее, защитные потуги европейца были сломлены весьма быстро, позволив хозяину соревнований провести поединок практически в одностороннем порядке – 15:5 на табло в его пользу.

В четвертьфинале Рэйс встречался с одним из лидеров российского фехтования в данном виде Тимуром Сафиным. Россиянин, одержавший перед этим тяжелую победу над турком Мартином Минуто (15:14), не сумел как следует прийти в себя, а потому уступил с весьма солидным отставанием – 15:8 в пользу спортсмена из Соединенных Штатов.

В параллельном противостоянии другой представитель РФ, Алексей Черемисинов, капитулировал под давлением итальянца Дамиано Розателли (15:11). Именно последний и достался Имбодену в соперники на стадии полуфинала. Итальянец оказался «крепким орешком», но не смог справиться со стремительными атаками Имбодена, что и нашло свое отражение в итоговом счете, достигшим отметки в 15:10.

В другом полуфинальном поединке встретились Николас Эдвард Чой из Гонконга и небезызвестный итальянец Андреа Кассара. В данном случае удача улыбнулась именно представителю Старого Света, который одолел соперника со счетом 15:9.

Заключительный поединок, в первую очередь, стал противостоянием нервов. Оные, на проверку, оказались крепче у Имбодена, который и сумел быть более точным в завершении своих атак, гарантировав, тем самым, себе победу – 15:10.