Дериглазова Лучшая в Анахайме

Ушедший уик-энд отметился важным Гран-при в мире фехтования – в американском Анахайме встречались сильнейшие рапиристы и рапиристки планеты. После предварительного этапа в субботу, лучшие шестьдесят четыре спортсменки пробились в одну тридцать вторую, проводимую в воскресенье.

Титулованная Инна Дериглазова начала свое выступление именно в этой стадии, встретившись с израильтянкой Мари Дворкин. Последняя не нашла должных аргументов против мастерства Инны и сошла с турнирной дистанции, уступив 15:4.

В одной шестнадцатой финала Дериглазова встречалась со своей соотечественницей Анастисией Ивановой, которая перед этим одолела другую представительницу РФ Ларису Коробейникову (15:9). Стоит ли говорить, что спортсменки хорошо знают друг друга, а потому каждая была готова использовать слабые стороны другой. При осторожном ведении поединка времени для однозначной победы кого-то из участниц не хватило, и дуэль завершилась со счетом 12:12, что позволило пройти дальше именно Дериглазовой.

В одной восьмой представительница РФ скрестила клинки с Клаудией Бореллой из Италии. В данном случае особых проблем у фаворитки противостояния, коей по праву считалась Инна, не возникло, и победа была добыта «на классе» – 15:7.

В четвертьфинале, волею жребия, вновь состоялся российский «междусобойчик», участие в котором приняли Дериглазова и Диана Яковлева. У Дианы за плечами осталась тяжелая (15:14) победа над Инес Бубакри, а потому неудивительно, что на отчетный поединок ее эмоциональных сил не хватило – 15:5 в пользу Инны.

Настоящим испытанием стала полуфинальная схватка с американкой Ли Кифер, которую активно поддерживали домашние трибуны. Обе спортсменки не раз встречались в поединках наивысшего ранга и закономерно знали цену и себе и сопернице. Как результат, интриги держала зрителей в напряжении до конца, но более проворной оказалась именно Дериглазова, сумевшая нанести решающий укол – 15:14.

В другом полуфинале сильнейшую выявляли немки Анне Зауэр и Леони Эберт. Здесь сценарий практически полностью повторился, позволив Зауэр занести себе в актив тяжелую победу – 15:14.

А вот финальный поединок, в отличие от стадии одной второй, вышел на удивление бустрым и, в некоторой мере, безынтересным. Инна Дериглазова не оставила Зауэр ни единого шанса, полностью деклассировав немецкую спортсменку – 15:3.