Хайнцер победил в шпаге на Будапештском Гран-При

Ежегодное Гран-при в шпаге состоялось в эти выходные в столице Венгрии, собрав элиту мужского и женского фехтования в данном виде оружия.

Пропустив предварительные этапы, Хайнцер начал свой турнирный путь со стадии одной тридцать второй, встретившись с японцем Сатору Уямой. Поединок оказался не из простых, и дальневосточный гость заставил швейцарца изрядно попотеть, прежде чем тот сумел оформить победный счет – 15:13.

Не особо легче пришлось Хайнцеру и в одной шестнадцатой. На данном этапе в соперники ему достался француз Клеман Дориго. Как и в первой дуэли, представителю страны гельветов пришлось проявлять свои лучшие качества, дабы рассчитывать на победу. В итоге, именно он квалифицировался дальше, одолев своего визави со счетом 15:12.

В одной восьмой Макс скрестил клинки с Чоном Джином Соном, представляющим Южную Корею. В данном случае Хайнцер отнюдь не был фаворитом противостояния, но на морально-волевых качествах заставил корейца капитулировать при нервных 15:14.

В четвертьфинале его ожидал еще один небезызвестный соперник – Николай Новоселов, защищающий цвета Эстонии. Соперники шли практически на равных, но один-два точных своевременно нанесенных укола стали роковыми для эстонца, обеспечив Хайнцеру победу – 15:12.

В полуфинале швейцарец встретился с россиянином Сергеем Ходосом. Последний, к слову, выступил с наилучшим показателем среди своих соотечественников. Что же до самого поединка, то во время боя нет-нет, да и просматривалось легкое преимущество Хайнцера. Не сумев найти должных контраргументов стремительным атакам противника, Сергей капитулировал при счете 15:10 на табло.

Другой полуфинальный поединок прошел при участии исключительно французских спортсменов. Алекс Фава в напряженном и равном поединке набрал на один балл больше, нежели Джонатан Боннэр – 15:14.

Заключительный поединок соответствовал характеру турнира и сумел продержать зрителей в напряжении практически до самого конца. Фава заставил Хайнцера выложиться на полную, проводя весьма интересные атаки и не забывая о защите. То же можно сказать и о его сопернике, который не часто пробивается в финалы подобного ранга, а от того был вдвойне мотивирован. В решающий для Фава момент дал о себе знать изматывающий полуфинал. Допустив всего пару осечек, француз сложил оружие при счете 15:12.