Выжидательная тактика принесла Наваррии победу в Будапеште

Последний день соревнований на берегах Дуная подарил ряд захватывающих поединков в женской шпаге. Среди них были и дуэли при участии Наваррии.

Последняя стартовала со стадии одной тридцать второй, попробовав свои силы против Лим Джо Ми из Южной Кореи. Представительница Азии показала себя достаточно хорошо, но этого все равно было мало для победы – Мара нанесла на целых шесть точных уколов больше – 15:9.

На этапе одной шестнадцатой финала в соперницы Наваррии попалась ее соотечественница Бренда Бриаско. Преимущество Мары не было доминирующим, но его вполне хватило для итоговой комфортной победы при счете 15:10.

Первым по-настоящему тяжелым противостоянием для Наваррии стала встреча одной восьмой финала против итальянки Альберты Сантуччио. Обе участницы противостояния предпочли осторожность и надежность, а потому счет так и не достиг максимальной отметки. Тем не менее, 11:9 на табло хватило Наваррии для попадания в четвертьфинал.

А вот стадия одной четвертой далась представительнице Италии на удивление просто. Против нее боролась эстонка Эрика Кирпу, обладающая немалым опытом. Несмотря на это, Наваррия сравнительно легко справилась с поставленной задачей, нанеся пятнадцать точных уколов и пропустив лишь восемь.

В первом полуфинальном поединке Мара Наваррия встречалась с француженкой Мари-Флоранс Кандассами. Как и в позапрошлом своем поединке, Мара сделала ставку на надежность, не спеша атаковать сломя голову. Ее соперница приняла данный стиль, также взвешивая каждое движение. Результатом стали итоговые 14:13, позволившие пройти в финал именно итальянке.

В другом поединке стадии одной второй в очной встрече сошлись полячка Ева Нелип и китаянка Линь Шен. Представительница Поднебесной оказалась на порядок сильнее противостоявшей ей спортсменки, что и нашло отражение в итоговом счете поединка – 15:8.

Последнюю дуэль турнира в пору вносить в учебники по тактике и терпению. Продемонстрировав квинтэссенцию осторожности, соперницы завершили поединок при счете 5:4 в пользу представительницы Италии.

Лучшая из россиянок, Виолетта Колобова, стала лишь девятнадцатой. В то же время, Елена Кривицкая достигла максимального результата среди украинок, поднявшись на семнадцатую строчку.