Ольга Харлан Побеждает в Сеуле

Текущие выходные традиционно подарили один из наиболее ожидаемых турниров сезона – Гран-при в сабле. Предварительные поединки в мужской и женской частях проходили в пятницу и субботу, а уже основная сетка состоялась в воскресенье.

Украинка Ольга Харлан в предварительных раундах участия не принимала, причиной чему заслужено высокий рейтинг, а стартовала сразу со стадии одной тридцать второй финала. Ее первой соперницей на отчетном турнире была Киара Мормиле, представляющая Италию. Последняя показала себя достойной соперницей, но все же уступила, проиграв три очка – 15:12.

В одной шестнадцатой Ольга боролась с японкой Рисой Такашимой. Эта дуэль прошла для титулованной украинки не в пример легче, позволив победить с комфортным для себя счетом 15:7.

В одной восьмой в соперницы Харлан досталась россиянка Светлана Кормилицина, которая за шаг до того заставила прекратить выступления свою соотечественницу Софию Позднякову (15:4). Российско-украинское противостояние вышло равным, но Харлан удалось склонить чашу весов в свою сторону, победив со счетом 15:13.

На этапе одной четвертой, свои силы в противостоянии с Харлан испытала Су Йон Чои, представлявшая страну-хозяйку турнира. В данном случае, ни одной из участниц также не выпало возможности расслабиться, схватка шла почти на равных. Но «почти», как известно, не считается. Малоуловимая разница и ряд смелых атак принесли украинке победу со счетом 15:11.

Пожалуй, наиболее сложным, с точки зрения добытого результата, для Харлан стала встреча с румынкой Бьянкой Паску в полуфинале. Обе участницы измотались в предыдущих поединках, но были по-прежнему крайне опасными для конкуренток. Это нашло свое отображение в итоговом счете – 15:14 на табло в пользу Харлан.

В другом полуфинальном поединке встречались немка Анна Лимбах и венгерка Анна Мартон. Именно Мартон, входящая в число лидеров текущего мирового рейтинга, была сильнее, достаточно легко расправившись с соперницей – 15:8.

А вот в финале у нее, напротив, дело не пошло. Харлан раз за разом результативно атаковала, победив с весомым преимуществом – 15:7.