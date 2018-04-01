Силадьи победил на Гран-при Сеула, Ибрагимов – третий

Как известно, сильнейшие спортсмены пропускают предварительные этапы различных Гран-при, стартуя непосредственно из основной сетки. Не стал исключением и венгерский фехтовальщик Арон Силадьи, не знавший особых проблем на своем пути к четвертьфиналу.

На данной стадии состоялись поединки в парах Ибрагимов – Куратоли, Силадьи – Апити, Монтано – Дершвитз и Ким – Самеле.

Россиянин Камиль Ибрагимов, боровшийся с итальянцем Лукой Куратоли, сумел создать себе безопасный отрыв, ставший, в итоге, залогом его победы – 15:11 на табло.

Арон Силадьи во встрече с французом Боладом Апити чувствовал себя куда менее уверенно, но все же смог выйти вперед в решающий момент и победить с преимуществом в два очка – 15:13.

Американец Эли Дершвитз свой поединок одной четвертой финала против именитого итальянца Альдо Монтано провел в схожем ключе. Несмотря на небольшой разрыв в итоговом счете, достигшем отметки 15:12, ощущалось, что итальянец все же «не тянет», а потому победа спортсмена из США была вполне закономерной.

В последней четвертьфинальной паре любимец местных болельщиков Ким Джон Хван довольно легко преодолел сопротивление итальянца Луиджи Самеле, квалифицировавшись в полуфинал – 15:9.

Ибрагимов и Силадьи образовывали первый дуэт полуфиналистов. В данном случае, венгерскому фехтовальщику бой давался весьма легко и сбитый с толку Ибрагимов не смог найти должных контраргументов, уступив 15:8 и оставшись на третьем месте.

В другом полуфинале сильнейшего выявляли Ким и Дершвитз. В этом противостоянии, в отличие от другого поединка одной второй, судьба победы решалась в последний момент – столь велико было напряжение и столь схожим был уровень соревнующихся. Но недаром говорят, что дома и стены помогают – Ким изловчился и сумел в критический момент достать соперника лезвием собственного оружия, что и подарило ему победу со счетом 15:13.

Впрочем, нервное напряжение полуфинала для Кима дало о себе знать в заключительном поединке. Более расслабленный Силадьи весьма уверенно провел весь поединок и, несмотря на ряд успешных атак южнокорейца, сумел довести начатое до логического завершения, победив 15:7.