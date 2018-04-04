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Олимпийская чемпионка из Украины: «Нам нужно ездить в Россию и доказывать, что мы лучшие»

Олимпийская чемпионка из Украины: «Нам нужно ездить в Россию и доказывать, что мы лучшие»
Eurosport

1 час назад

Но в ближайшее время этого не произойдет.

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала решение властей Украины бойкотировать все спортивные соревнования на территории России.

«Мы столько лет ездили на «Московскую саблю» – это традиционный турнир, на котором я столько раз побеждала. И в этом году у меня была возможность выиграть Гран-при. Но теперь у меня такой возможности нет.

Я считаю, что нам наоборот нужно туда ездить и доказывать, что мы лучшие, как я делала в прошлые годы. Но было принято решение, к которому мы должны прислушиваться», – цитирует саблистку Xsport.

  • Соревнования «Московская сабля» проводятся ежегодно с 1973 года. Это один из престижных сабельных турниров мира.
  • На Олимпиаде в Пекине 17-летняя Харлан сделала 8 точных ударов подряд в командном поединке против китаянок, что принесло украинской сборной первое золото Игр-2008.

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