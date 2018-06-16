Гроза Итальянцев и Тернистый Путь Великой

Алексей Черемисинов сумел «пробиться» через серию сложных поединков и выборол наиболее престижный титул Старого Света. Будущий чемпион Европы начал свой путь с групповых поединков, победив во всех шести встречах (5:4, 5:2, 5:4, 5:0, 5:3 и 5:0).

В одной тридцать второй он был сильнее латыша Виталийса Куцебы, поединок с которым завершился со счетом 15:11. На следующем этапе в соперники россиянину достался крайне опытный француз Эрван Ле Пешо. Судьба поединка была неясной до последнего момента, но удача, в итоге, улыбнулась именно Алексею, который прошел дальше, победив 15:14.

Датчанин Томас Лерхе Берг, с которым Алексею выпало встретиться в одной восьмой, был куда более удобным соперником и уступил представителю РФ со счетом 15:9. В четвертьфинале был повержен еще один именитый боец – итальянец Андреа Кассара сложил оружие при счете 15:12.

Полуфинальный поединок с Джорджо Аволой, также представляющим Италию, прошел во многом по схожему сценарию, и завершился с аналогичным счетом. В заключительном поединке турнира Черемисинов сломил сопротивление Даниэле Гароццо – 15:14 не в пользу итальянца.

Софья Великая начала свое восхождение на вершину с непростой группы, в которой она победила лишь в трех поединках из шести. Впрочем, этого показателя хватило для квалификации в одну тридцать вторую.

Здесь она встретилась с Алией Итцковиц, защищавшей цвета Великобритании, и добыла довольно легкую победу – 15:9. Немногим тяжелее сложилась дуэль одной шестнадцатой против итальянки Росселлы Грегорио, завершившаяся со счетом 15:11 в пользу Софьи.

В одной восьмой Великая не оставила камня на камне от обороны венгерки Лизы Пустаи, которая, в свою очередь, сумела лишь пять раз достичь цели – 15:5. Примерно с тем же результатом завершилась схватка с испанкой Аракелли Наваро в одной четвертой финала – 15:6 и Великая без проблем в полуфинале.

В одной второй в том же непринужденном стиле была поборота полячка Марта Пуда, не нашедшая контраргументов против атак россиянки – вновь 15:6 в пользу Великой. В другом полуфинале француженка Сесилия Бердер остановила победную поступь Светланы Шевелевой.

Финал сложился в пользу Великой, которая подошла к нему в откровенно лучшей форме. Результат не заставил себя ждать и вскоре Софья оформила европейское чемпионство, победив 15:10.