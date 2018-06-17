Борель и Дериглазова Празднуют Чемпионство в Нови-Саде

Янник Борель весьма успешно стартовал на отчетном турнире в сербском Нови-Саде, одержав пять побед в шести поединках группового этапа. Это позволило ему пропустить один из предварительных поединков на выбывание, сэкономив силы на встречу с соотечественником Ронаном Густеном в одной тридцать второй финала. Последний уступил со счетом 15:13.

Одна шестнадцатая запомнилась напряженным противостоянием Бореля с Тристаном Тюленом из Нидерландов, которое так и не достигло максимального счета – 14:12 в пользу француза. Приличная нервотрепка случилась и в одной восьмой финала, где ему противостоял итальянец Андреа Сантарелли. Здесь имя победителя и вовсе было определенно в последнюю секунду – 15:14 в пользу Бореля.

В четвертьфинале судьба вновь преподнесла Яннику соперника из Италии. На этот раз его визави стал Габриэле Чимини. В отличие от предыдущего противостояния, в данной дуэли с интригой не сложилось и Борель весьма легко пробился в полуфинал – 15:6.

В одной второй был вынужден капитулировать немец Рихард Шмидт – 15:10. Заключительный поединок, помимо Бореля, предполагал участие эстонца Николая Новоселова, который в полуфинале победил украинца Богдана Никишина (10:9). Крайне сложное противостояние окончилось триумфом Бореля со счетом 15:14.

Инна Дериглазова свой путь на европейском первенстве начала с безупречного выступления в группе, где она оказалась безоговорочным лидером, победив во всех шести поединках.

Данный успех позволил ей «проскочить» напрямую в одну шестнадцатую финала, где ее ожидала встреча со шведкой Эстер Шрейбер. Инна не испытала особых проблем и довольно быстро оформила победу с комфортным для себя счетом – 15:6 на табло.

В одной восьмой Дериглазова скрестила клинки с опытной Аидой Мохамед из Венгрии. Данная встреча протекала ровнее, но преимущество россиянки все же ощущалось, что и нашло свое отражение в итоговом счете – 15:10.

В четвертьфинале попробовать свои силы против Дериглазовой выпало француженке Астрид Гайар. Попытка провалилась и Гайар была вынуждена капитулировать при счете 15:8.

В полуфинале Инна встречалась с полячкой Мартыной Синорадской, которая незадолго до того выбила из турнира россиянку Марту Мартьянову. Полуфинал оказался для Дериглазовой «легкой прогулкой» – других слов для счета 15:4 и не подберешь.

Заключительный поединок против итальянки Арианны Эрриго был несколько сложнее, но проходил при заметном преимуществе россиянки. Победа 15:9 подарила Дериглазовой титул чемпионки Европы 2018 года.