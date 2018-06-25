Чемпионат Европы, Командная Перспектива

Командные соревнования принесли еще несколько наград в копилку российской делегации на прошедшем Чемпионате Европы по фехтованию в сербском Нови-Саде.

Первые два командных комплекта медалей разыгрывались во вторник в мужской рапире и женской сабле. Рапиристы из России хорошо стартовали поединком против Сербии (45:25), оказались сильнее команды Украины (45:31) и полностью разгромили французов (45:10). Финальная встреча против сборной Италии прошла ровнее, но все же засвидетельствовала преимущество спортсменов из РФ (45:38).

Саблистки, их соотечественницы, начинали борьбу напрямую с четвертьфинала, где встречались с командой Испании (45:36). Полуфинальный поединок против француженок дался непросто, но желанная победа была достигнута – 45:42. В параллельном противостоянии одной второй команда Украины разобралась с итальянками, также 45:42, и вышла в финал. Итоговая встреча сложилась в пользу россиянок, победивших с преимуществом в пятнадцать баллов – 45:30.

Программа среды включала рапиру у женщин и шпагу у мужчин. Среди рапиристок лучше всего себя проявили итальянки, начинавшие поединком с Украиной в четвертьфинале (45:26). В полуфинале была бита Германия (45:26), а в финале поборота команда России – 41:40 в пользу южанок.

Еще одно золото для России было добыто шпажистами, которые начали свой победный ход дуэлью с командой Бельгии в одной восьмой (45:22). В четвертьфинале из борьбы был выбит Израиль, уступивший россиянам 45:36. В полуфинале состоялось тяжелое противостояние с итальянцами, которые сложили оружие при счете 45:40. Поединок с французами в финали прошел несколько легче и завершился со счетом 56:36 в пользу команды из РФ.

Последними, в четверг, сильнейших в командном зачете определяли шпажистки и саблисты. У шпажисток в этот день блистала команда Франции, стартовавшая с одной восьмой финала в поединке против Швейцарии (45:38). В четвертьфинале француженки выбили итальянок (45:35), тогда как на этой же стадии остановилась команда России, уступившая украинкам 42:43. В полуфинале команда Франции спокойно прошла Эстонию (45:36), а в финале взяла верх над полячками (41:40).

Напоследок, еще одна награда высшей пробы отошла венгерским саблистам. Их путь к вершине начался встречей со сборной Украины в четвертьфинале (45:25). На этом же этапе прекратила борьбу и команда России – 42:45 против Румынии. В полуфинале венгры остановили все тех же румын, победив 45:37. Последнее противостояние турнира прошло в борьбе с итальянцами, которые уступили венграм со счетом 33:45.