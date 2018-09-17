Доша, Каммиллетти и Шемякина Увозят Золото из Братиславы

Отчетный турнир проходил на протяжении выходных в Братиславе и собрал значительное представительство спортсменов и спортсменок со всех уголков мира. Субботняя часть программы состояла из поединков в женской и мужской рапирах, а в воскресенье лучшую определяли уже шпажистки.

Венгр Даниэль Доша безо всяких проблем преодолел групповой раунд, добыв шесть побед из шести возможных и, тем самым, в одну тридцать вторую. На данном этапе его соперником стал итальянец Эдуардо Федерико Пьемонте, не сумевший, впрочем, создать для венгра особых проблем – 15:4 в пользу последнего.

В одной шестнадцатой от его руки «пал» хорват Лео Ли, уступивший со счетом 15:6. В одной восьмой с Дошем встретился турок Енгин Менкуер. В данной дуэли с интригой тоже не сложилось, и представитель Венгрии прошел своего соперника со счетом 13:1.

В четвертьфинале Дош боролся с итальянцем Давиде Филиппи, который, к своей чести, оказал определенное сопротивление – 15:8 на табло. Полуфинал против австрийца Тобиаса Райхетцера прошел в схожем ключе и завершился со счетом 15:9 в пользу Даниэля. В финале он заставил капитулировать хорвата Петара Филеса, победив со счетом 15:7.

Итальянская рапиристка Марта Каммиллетти также триумфально прошла свою группу, добыв шесть побед. Этот результат подарил ей путевку напрямую в одну шестнадцатую, где ее ожидала встреча с турчанкой Фирюзе Гюнеш. Последняя почти ничего не сумела противопоставить сопернице и уступила со счетом 15:4.

В одной восьмой с еще большим преимуществом была пройдена датчанка Летиция Йоргенсен – 15:2 на табло. В четвертьфинале сложился весьма непростой поединок против главной надежды местной публики – Китти Биттеровой. И тем не менее, Каммиллетти была явно сильнее, что нашло свое отражение в итоговом счете – 15:9.

В полуфинале Марта не позволила многого Элине Рентиер, прибывшей из Нидерландов. Голландка лишь семь раз достигла цели, пропустив пятнадцать атак. Заключительный поединок случился исключительно итальянским. Соперницей Каммиллетти стала ее соотечественница Марта Риччи, так и не сумевшая остановить победный ход первой – 15:8.

Воскресная часть программы началась для обладательницы олимпийских медалей Яны Шемякиной не столь радужно. В шести поединках она лишь четыре раза была сильнее соперниц, но этого хватило, чтобы пройти дальше.

В одной шестьдесят четвертой она была проворнее Даяны Якуповой из Казахстана, победив ту 15:8. В одной тридцать второй Шемякина боролась с представительницей Сербии Мартой Грияк и победила со счетом 15:11.

На следующем этапе от ее клинка пострадала австриячка – на сей раз, со счетом 15:14, капитулировать пришлось Пауле Шмидл. В одной восьмой визави Шемякиной была Като Михаль из Венгрии, уступившая украинке 15:7.

В четвертьфинале ни с чем осталась венгерка Река Сабо, 15:12, а в полуфинале была бита украинка Катерина Чорний – 15:5. Заключительный поединок, против Инны Бровко, также защищающей сине-желтые цвета, выдался крайне напряженным, но подарил Яне победу на первом же турнире после двухгодичной паузы – 15:14.