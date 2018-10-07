Руссо и Гордон Победили на Турнире в Рейкьявике

Сателлитный турнир саблистов проходил в эти выходные в столице Исландии и был разбит на две части. В субботу между собой соревновались девушки, тогда как в воскресенье за оружие взялись мужчины.

Франческа Руссо, защищающая цвета американского флага, прошла групповую стадию в образцовом стиле, добыв шесть побед из шести возможных (5:4, 5:1, 5:3, 5:1, 5:0 и 5:3). Это подарило ей путевку в одну восьмую, где ей предстояло бороться с британкой Кэйт Дайкин. Последняя сумела провести ряд успешных атак, но претендовать на победу все же не смогла – 15:7 в пользу американки.

В четвертьфинале против Руссо выступала Алийя Итцковитц, также представляющая Великобританию. Итцковитц была несколько лучше своей предшественницы, но также не сумела навязать борьбу за победу – 15:9 для Руссо.

На стадии полуфинала Франческа фехтовала с Бхавани Чадалавадой Анандхой Сундхарараман из Индии. Эта дуэль проходила приблизительно на равных, но лучшая форма американки все же была достаточно хорошо видна – 15:10 в ее пользу на табло.

Финал, в свою очередь, вышел действительно равным и схватка между Руссо и полячкой Мартой Пудой соответствовал статусу поединка. Тем не менее, в решающий момент Франческа сумела нанести удар и отпраздновала победу со счетом 15:13.

Канадец Гордон свой путь на вершину также начал с безупречной статистики на групповой стадии – пяти побед (5:1, 5:1, 5:1, 5:2 и 5:2). Данный результат вывел его в одну шестнадцатую, где в соперники ему достался представитель страны-хозяйки турнира Гуннар Агустссон. К разочарованию местных болельщиков, их представитель был вынужден уступить при счете 15:6.

В одной восьмой против Гордона боролся британец Захарий Гамильтон. В данном случае победа далась Шолу еще легче, и он пропустил лишь пять ударов, нанеся пятнадцать.

Первым серьезным противостоянием для Гордона стала его четвертьфинальная встреча с поляком Матеушем Кнезем. Центральноевропеец продемонстрировал хорошую подготовку и сумел как следует потрепать канадцу нервы – 15:11 для последнего в итоге.

Полуфинал против американца Йонаха Шайнберга также не стал легкой прогулкой, но достичь нужного результата канадец сумел, оформив победу при счете 15:10. Заключительный поединок воскресенья прошел против аргентинца Штефана Ивана Луккетти. Здесь, как и у девушек, борьба шла на равных, по Гордону повезло провести результативную атаку в решающий момент, что и предопределило исход поединка – 15:13 в пользу Гордона.