Лехис и Ходос увозят победы из Сплита

Знаменитый хорватский город Сплит принимал в эти выходные турнир среди шпажистов. В субботу за звание победительницы боролись девушки, тогда как воскресная часть программы предполагала участие мужчин.

Титулованная Лехис начала свое восхождение к вершине с образцового выступления в группе, добыв победу в шести поединках из шести возможных (5:3, 5:1, 5:3, 5:2, 5:2, 5:1). Это подарило ей путевку в одну тридцать вторую финала, где ей выпало бороться с киприоткой Ириной Маврикиу. Данный поединок засвидетельствовал солидное преимущество эстонки, которая победила со счетом 15:8.

Поединок одной шестнадцатой против россиянки Юлии Беляевой, казалось, длился вечно. Обе спортсменки предпочли осторожную тактику, а потому счет не достиг максимума – лишь 8:5 было на табло к завершению.

В одной восьмой Лехис довольно легко преодолела сопротивление венгерки Эстер Мухари – 15:7. А уже в четвертьфинале ей вновь выпало бороться против представительницы РФ. На этот раз балтийская спортсменка мерялась силами с Ольгой Лукьяновой. Последняя была вынуждена капитулировать при счете 15:11.

В полуфинале Катрин скрестила клинки с Котой Мигай из Венгрии. Как и во многих предыдущих поединках с участием эстонки, с интригой не сложилось, и она довольно легко переборола свою визави – 15:8.

Последняя дуэль дня против россиянки Татьяны Андрюшиной еще раз подтвердило подавляющее преимущество Лехис, которая спокойно довела дело до победы – 15:5.

Сергей Ходос, выступавший в воскресенье, также отметился максимальным числом побед в группе – 5:2, 5:2, 3:2,5:2, 5:0 и 5:0.

В одной тридцать второй Сергей столкнулся с болгарином Пламеном Диковым и довольно быстро сумел довести дело до победы с комфортным счетом – 15:8. В одной шестнадцатой для Ходоса сложился и вовсе «проходной» поединок против швейцарца Лорена Эггеншвилера – 15:3 в пользу россиянина.

Ярким контрастом к вышеописанному стал поединок против Луки Спонги из Швейцарии в одной восьмой. Имя победителя оставалось загадкой до последнего момента, но Сергею удалось склонить чашу весов в свою пользу, добыв трудовую победу 15:14.

В четвертьфинале от клинка Ходос «пал» его соотечественник Алан Фардзинов, уступивший со счетом 15:11. «Российская» полоса продолжилась для Сергея в полуфинале, где ему выпало противостоять Антону Глебку. Путевка в финал также была добыта тяжелым трудом, ведь к концу поединка на табло светились цифры 15:14.

Не стала легкой и финальная встреча с аргентинцем Хесусом Лугонесом Руггери. Соперники шли практически на одном уровне, но Ходосу удалось провести на две результативные атаки больше, что и стало залогом его последующей победы – 15:13.