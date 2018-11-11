Мартон и Команда Франции Побеждают в Орлеане. Второе Место России

Прошедшие выходные отметились интересным турниром среди саблисток во французском Орлеане. Первая его часть проходила в индивидуальном разряде, тогда как на воскресенье были запланированны командные поединки.

Наибольшего успеха в одиночных встречах добилась венгерка Анна Мартон, стартовавшая со стадии одной тридцать второй дуэлью против француженки Мари Лекок. Последняя практически безальтернативно уступила именитой сопернице – 15:1.

В одной шестнадцатой Мартон скрестила клинки с южнокореянкой Сеоной Хван, которая была более подготовленной, но все же не сумела остановить хороший ход Анны по турниру – 15:8.

А вот в одной восьмой выдался крайне напряженный поединок с американкой Мариэль Загунис, в котором был зафиксирован максимально вохможный счет – 15:14 в пользу европейской спортсменки.

В четвертьфинале от руки Мартон пострадала француженка Манон Брюне, вынужденная сойти с дистанции после поражения со счетом 15:7.

На стадии одной второй Мартон померялась силами с украинкой Алиной Комащук, оказавшись несколько проворнее – 15:10. В заключительном же поединке она с аналогичным счетом одолела испанку Арасели Наварро и отпраздновала заслуженную победу.

В командной части турнире хозяки мероприятия стартовали с одной восьмой, уверенно одолев команду Турции – 45:26. Параллельно с ними в бой вступили и россиянки, которые были сильнее спортсменок из Беларуси – 45:35.

В одной четвертой команда Франции боролась со своими соседками, испанками, и сумела добыть победу при относительно комфортном для себя счете – 45:37. Россиянки, в свою очередь, деклассировали венгерок, победив 45:22.

Довольно забавным было то, что полуфиналы, в которых встречались пары Франция-Соединенные Штаты и Россия – Италия, завершились с одинаковым счетом 45:41 в пользу Франции и России.

В борьбе за третье место выдался довольно нервный поединок, в котором, пребывая на грани своих сил, победили итальянки – 45:43.

Встреча, определявшая судьбу золотых медалей также не была лишена интриги и, откровенно говоря, победить могла любая из команд. Однако, в этот вечер удача была более благосклонна именно к хозяйкам турнира – 45:43 в их пользу.