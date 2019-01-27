Борель и Беляева победили на Гран-при Катара

Титулованная эстонская фехтовальщица Юлия Беляева начала свой путь на вершину через групповой этап, на котором победила во всех поединках и закономерно квалифицировалась в одну тридцать вторую финала.

Первый поединок на выбывание дался ей непросто – судьба победительницы во встрече с немкой Александрой Ндоло решилась в последний момент – 15:13 в пользу Беляевой. Гораздо проще было в одной шестнадцатой против итальянки Николь Фойетты – апеннинка сложила оружие при счете 15:9.

А одной восьмой поквитаться за соотечественницу могла Мара Наваррия, которой удалось провести не одну удачную атаку против Белявой. Впрочем, представительница Эстонии была еще проворнее, сумев победить со счетом 15:12.

В четвертьфинале померяться силами с Белявой выпало швейцарке Паулин Бруннер. Юлии удалось создать себе определенный задел, ставший гарантией ее последующей победы – 15:10 в пользу эстонки.

Полуфинал против Чен Хё Джон из Кореи оказался на удивление легким – представительница Азии сумела нанести лишь шесть точных уколов против пятнадцати. В параллельном полуфинале украинка Ксения Пантелеева остановила россиянку Виолетту Колобову – 15:12. Заключительный поединок в женской части программы завершился победой Беляевой со счетом 15:11, тогда как Пантелеева была вынуждена довольствоваться вторым местом.

Янник Борель, оказавшийся лучшим из мужчин, свой турнирный путь начинал напрямую с одной тридцать второй финала. Первым его соперником стал Руслан Курбанов из Казахстана, не сумевший, впрочем, оказать сильного сопротивления французскому спортсмену – 15:6.

В одной шестнадцатой Борель встретился с россиянином Георгием Бруевым. Атлет из РФ создал для Бореля больше проблем, но нерешаемыми они не были – 15:10 в пользу Бореля. В одной восьмой от клинка Янника пострадал еще один представитель Российской Федерации. На сей раз «досталось» Никите Глазкову, который, исходя из развития поединка, также не обладал высокими шансами на успех в отчетной дуэли – 15:9 на табло.

В четвертьфинале у Бореля выдался непростой поединок против израильтянина Идо Харпера. Несмотря на сложную дуэль, Борелю далось склонить чашу весов в свою сторону – 15:12. В полуфинале также был остановлен американец Джейсон Хойл – 15:10.

В параллельном поединке одной второй испанец Юлен Перейра одолел украинца Богдана Никишина – 15:9. В последнем поединке турнира набравший ход Борель не оставил сопернику ни единого шанса – 15:4.