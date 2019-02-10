Имбоден и Вольпи Победили в Турине

Аличе Вольпи, выступавшая при поддержке родной итальянской публики, начала свой турнирный путь со стадии одной тридцать второй финала, где ей предстояло бороться с американкой Мэдисон Зейсс. Представительница страны-хозяйки турнира была на голову сильнее соперницы, победив 15:7 и пройдя далее.

В одной шестнадцатой Вольпи заставила сложить оружие свою соотечественницу Мартину Фаваретто, одолев ту со счетом 15:10. На следующей стадии от ее клинка «пала» француженка Морган Патру. Вольпи, все так же обладая солидным преимуществом над соперницей, довела дело до уверенной победы с общим счетом 15:9.

До стадии четвертьфиналов дошли четыре итальянки, одна немка и трое россиянок. Что касается Вольпи, то она встречалась с Леони Эберт, которую и обошла на семь точных уколов – 15:8.

В полуфиналах встречались пары Аличе Вольпи – Анастасия Иванова и Элиза ди Франчиска – Франческа Палумбо. Последняя, к слову, в четвертьфинале выбила Дериглазову.

Вольпи и Иванова шли примерно на равных, но итальянка сподобилась нанести на несколько уколов больше, что и стало залогом ее победы – 15:12. В другом дуэте однозначное преимущество было на стороне ди Франчиски, которая победила с результатом в 15:7.

Заключительный поединок в женской части турнира засвидетельствовал преимущество Вольпи, при итоге в 15:9 в ее пользу.

Рейс Имбоден из Соединенных Штатов также начинал с одной тридцать второй поединком против австралийца Шолто Дугласа. Южанин не создал фавориту дуэли проблем и уступил со счетом 15:5. В схожем ключе прошла встреча американца с хорватом Иваном Комшичем в одной шестнадцатой финала. 15:7 на табло позволили Имбодену пройти дальше.

Ближе по уровню к Рейсу был его соперник по одной восьмой – кореец Ли Кванхён. Впрочем, даже последний не смог создать действительно ощутимых проблем для именитого американца – 15:10.

Четвертьфинал при участии Рейса Имбодена и Алексея Черемисинова стал бы украшением любого турнира, заставляя фанатов хвататься за сердце от зашкаливающего напряжения. Тем не менее, Имбоден в этот вечер был сильнее, пройдя в полуфинал при счете 15:13 в свою пользу.

На стадии одной второй он встречался с Алессио Фокони, представляющего Италию. Здесь также развернулась драма, стоящая экранизации, но результат был аналогичным – победив Имбодена 15:13.

В другом полуфинале встречались Герек Мейнхард из США и Ченг Калун, выступающий под знаменами Гонконга. В данном случае, представитель звездно-полосатых потерпел поражение, уступив со счетом 15:12.

А вот заключительный поединок превратился в «избиение», ведь Имбоден не оставил сопернику ни шанса, разгромив того со счетом 15:6.