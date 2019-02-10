Eurosport
Имбоден и Вольпи Победили в Турине
Аличе Вольпи с триумфом завершила Гран-при в Турине в женской рапире, тогда как лучшим среди мужчин стал американец Рейс Имбоден.
Аличе Вольпи, выступавшая при поддержке родной итальянской публики, начала свой турнирный путь со стадии одной тридцать второй финала, где ей предстояло бороться с американкой Мэдисон Зейсс. Представительница страны-хозяйки турнира была на голову сильнее соперницы, победив 15:7 и пройдя далее.
В одной шестнадцатой Вольпи заставила сложить оружие свою соотечественницу Мартину Фаваретто, одолев ту со счетом 15:10. На следующей стадии от ее клинка «пала» француженка Морган Патру. Вольпи, все так же обладая солидным преимуществом над соперницей, довела дело до уверенной победы с общим счетом 15:9.
До стадии четвертьфиналов дошли четыре итальянки, одна немка и трое россиянок. Что касается Вольпи, то она встречалась с Леони Эберт, которую и обошла на семь точных уколов – 15:8.
В полуфиналах встречались пары Аличе Вольпи – Анастасия Иванова и Элиза ди Франчиска – Франческа Палумбо. Последняя, к слову, в четвертьфинале выбила Дериглазову.
Вольпи и Иванова шли примерно на равных, но итальянка сподобилась нанести на несколько уколов больше, что и стало залогом ее победы – 15:12. В другом дуэте однозначное преимущество было на стороне ди Франчиски, которая победила с результатом в 15:7.
Заключительный поединок в женской части турнира засвидетельствовал преимущество Вольпи, при итоге в 15:9 в ее пользу.
Рейс Имбоден из Соединенных Штатов также начинал с одной тридцать второй поединком против австралийца Шолто Дугласа. Южанин не создал фавориту дуэли проблем и уступил со счетом 15:5. В схожем ключе прошла встреча американца с хорватом Иваном Комшичем в одной шестнадцатой финала. 15:7 на табло позволили Имбодену пройти дальше.
Ближе по уровню к Рейсу был его соперник по одной восьмой – кореец Ли Кванхён. Впрочем, даже последний не смог создать действительно ощутимых проблем для именитого американца – 15:10.
Четвертьфинал при участии Рейса Имбодена и Алексея Черемисинова стал бы украшением любого турнира, заставляя фанатов хвататься за сердце от зашкаливающего напряжения. Тем не менее, Имбоден в этот вечер был сильнее, пройдя в полуфинал при счете 15:13 в свою пользу.
На стадии одной второй он встречался с Алессио Фокони, представляющего Италию. Здесь также развернулась драма, стоящая экранизации, но результат был аналогичным – победив Имбодена 15:13.
В другом полуфинале встречались Герек Мейнхард из США и Ченг Калун, выступающий под знаменами Гонконга. В данном случае, представитель звездно-полосатых потерпел поражение, уступив со счетом 15:12.
А вот заключительный поединок превратился в «избиение», ведь Имбоден не оставил сопернику ни шанса, разгромив того со счетом 15:6.