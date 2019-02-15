Осторожно, эта итальянская фехтовальщица разобьет твое сердце, как сделала это с Гонсало Игуаином

Два года назад итальянская фехтовальщица Антонелла Фьорделизи рассказала журналистам, что к ней в директ постучался нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин и попросил прислать обнаженные фото. Девушка отказала, а эта история и роскошные формы помогли Антонелле собрать внушительную аудиторию подписчиков в инстаграм – 715 тысяч.

Мы собрали самые сочные фотографии из аккаунта 20-летней итальянки, которая не любит ничего скрывать.

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