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Осторожно, эта итальянская фехтовальщица разобьет твое сердце, как сделала это с Гонсало Игуаином
Антонелла Фьорделизи – очень горячая штучка.
Два года назад итальянская фехтовальщица Антонелла Фьорделизи рассказала журналистам, что к ней в директ постучался нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин и попросил прислать обнаженные фото. Девушка отказала, а эта история и роскошные формы помогли Антонелле собрать внушительную аудиторию подписчиков в инстаграм – 715 тысяч.
Мы собрали самые сочные фотографии из аккаунта 20-летней итальянки, которая не любит ничего скрывать.
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