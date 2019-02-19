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Дуэли на световых мечах из «Звездных войн» признали официальным видом спорта во Франции
Теперь это не просто косплей, а серьезное занятие для серьезных мужчин и женщин.
Федерация фехтования Франции признала поединки на световых мечах официальным видом спорта.
Об этом сообщает Mashable, ссылаясь на Associated Press. Поклонники «Звездных войн» ликуют: их скромное увлечение приобрело официальный статус и, возможно, составит конкуренцию классическому фехтованию.
- Для профессиональных занятий новым видом спорта необходимо приобрести точную копию поликарбонатного светового меча и соответствующее защитное снаряжение.
- Бронежилет и световая шпага обойдутся вам примерно в 400 долларов.
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