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Дуэли на световых мечах из «Звездных войн» признали официальным видом спорта во Франции

Дуэли на световых мечах из «Звездных войн» признали официальным видом спорта во Франции
Eurosport

37 мин. назад

Теперь это не просто косплей, а серьезное занятие для серьезных мужчин и женщин.

Федерация фехтования Франции признала поединки на световых мечах официальным видом спорта.

Об этом сообщает Mashable, ссылаясь на Associated Press. Поклонники «Звездных войн» ликуют: их скромное увлечение приобрело официальный статус и, возможно, составит конкуренцию классическому фехтованию.

  • Для профессиональных занятий новым видом спорта необходимо приобрести точную копию поликарбонатного светового меча и соответствующее защитное снаряжение.
  • Бронежилет и световая шпага обойдутся вам примерно в 400 долларов.

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